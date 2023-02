Buben machen Lagerfeuer: Mauer in Brand

Wegen einer brennenden Schallschutzmauer mussten Feuerwehren ausrücken. © Symbolfoto: Armin Forster

Für die Familien kann das teuer werden: Zwei Buben haben in Zorneding eine Lärmschutzwand angesteckt. Schuld war ein Lagerfeuer, das sie entzündet hatten.

Zorneding – Zwei zwölfjährige Buben aus Zorneding haben am Sonntagabend, 12. Februar, wohl nicht mit den folgenschweren Konsequenzen ihres Handelns gerechnet. Aus einem gemütlichen Beisammensitzen am Lagerfeuer wurde am Ende ein rund einstündiger Einsatz von knapp zwei Dutzend Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr. Das kleine Lagerfeuer der Buben hatte auf eine mit Holzplanken verkleidete Schallschutzmauer nahe der Bahnstrecke übergegriffen.

Diese musste durch die Feuerwehr in einer aufwändigen Prozedur teils zerstört werden, um das Innere löschen zu können. Der entstandene Sachschaden an der Wand wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. „Die Kosten des Feuerwehreinsatzes kommen gegebenenfalls. im Nachgang auf die Familien der Knaben zu“, so ein Sprecher der Polizei Poing.

