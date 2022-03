Panzerbruch: Bangen um Schildkröte

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Die Schildkröte auf der Waage der Reptilienstation. © Reptilienauffangstation München

Heimatlos und schwer verletzt – so fanden Passanten in Zorneding eine herrenlose Schildkröte. Die Identität des Tiers ist mittlerweile geklärt. Ob es sein Abenteuer überlebt, aber noch nicht.

Zorneding – Den Panzer gebrochen und Blut an Kopf und Nacken, so brachte eine Polizeistreife die männliche Griechische Landschildkröte nach München in die Reptilienauffangstation. Dort versorgte Tierarzt Thomas Türbl ihre Wunden und verabreichte ihr Schmerzmittel.

Der Panzer der Schildkröte, die in Zorneding gefunden wurde, ist gebrochen. © Reptilienauffangstation München

„Schildkröten schreien und weinen nicht, haben aber trotzdem Schmerzen“, sagt er. Die kritischen ersten Tage habe das Tier überstanden. „Reptilien heilen sehr gut“, macht der Veterinär Hoffnung. Falls aber innere Organe schwerer verletzt seien, könne das Tier immer noch daran sterben.

Besitzerin kann sich die Verletzungen nicht erklären

Wie es sich seine Wunden zugezogen hat, ist unklar. Ein Fall vom Balkon oder ein Autounfall könne solche Verletzungen hervorrufen, „das passiert nicht, wenn jemand drauftritt“, sagt Türbl. Mittlerweile habe sich die Besitzerin gemeldet. „Sie ist sich nicht bewusst, wie das Tier aus dem Gehege ausbrechen konnte und kann sich die Verletzungen auch nicht erklären“, heißt es von der Reptilienauffangstation in der Kaulbachstraße. Dort wird die Schildkröte vorerst in Behandlung bleiben, um ihr einen weiteren Transport wegen der schweren Verletzungen zu ersparen.

Die Reptilienauffangstation nutzt das Schicksal der griechischen Landschildkröte für eine Warnung: Momentan „tauen“ die Tiere aus der Winterruhe auf, sind ausflugsfreudig und neigen zur Flucht. Schildkrötenbesitzer sollten also aktuell besonders gut auf ihre Haustiere achtgeben.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.