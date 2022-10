Sanierung zu teuer: Haus der Vereine wird wohl abgerissen

Von: Susanne Edelmann

Das Haus der Vereine in Zorneding direkt neben der Kirche. © Edelmann

Vernichtendes Gutachten: Weil die Kosten für eine Renovierung des geschichtsträchtigen Hauses immer weiter steigen, heißt es nun wohl Abschied nehmen.

Zorneding – Das Haus der Vereine in Zorneding ist in desolatem Zustand. Je mehr Zeit vergeht, umso schlimmer wird es. Schon vor zwei Jahren hatte der Bauausschuss über Sanierung oder Abriss und Neubau diskutiert. Die Kosten für beide Varianten sind seither immens gestiegen, nicht zuletzt durch ein Gutachten, das für einen Erhalt umfangreiche Bauarbeiten vorschlägt, da alle bisher ergriffenen Maßnahmen nicht gegen die Feuchtigkeit im Mauerwerk geholfen haben.

Das Haus der Vereine ist ein ortsprägendes Gebäude aus dem Jahr 1867, das zunächst als Schule, später auch als Rathaus genutzt wurde. Bis vor wenigen Jahren fanden dort die örtlichen Vereine ihr Zuhause, mittlerweile ist es geschlossen und wird demzufolge auch nicht mehr gelüftet und geheizt, was der Feuchtigkeit weiter Vorschub leistet, ebenso wie das alte Mobiliar, Tapeten und Vorhänge, die ebenfalls Feuchtigkeit speichern. „Das Gutachten ist ziemlich vernichtend“, so das Fazit von Clemens Sander aus dem Bauamt der Gemeinde jetzt im Bauausschuss. Wenn das Haus erhalten werden soll, dann geht das nur mit sehr aufwändigen Maßnahmen, unter anderem einer Aufgrabung von außen, um die Kellerwände abzudichten.

Ähnlicher Ersatzbau als Perspektive

„Wenn das Gebäude in so einem Zustand ist, ist keine sinnvolle Nutzung in Sicht“, fand Bianka Poschenrieder (SPD) und plädierte für den Abriss. „Die Nutzung war aufgrund der kleinen Räume eh schwierig, wir brauchen größere Veranstaltungsräume und einen Aufzug, das ist ein großer Wunsch der Bürger.“ Auch die meisten anderen Ausschussmitglieder waren für den Abriss, nur Peter Pernsteiner (FDP) mahnte: „Wir vergeben ein Stück unserer Identität und Ortsgeschichte!“

Bürgermeister Piet Mayr (CSU), der vor zwei Jahren noch ein flammendes Plädoyer für den Erhalt des Gebäudes gehalten hatte, räumte ein: „Wir müssen wohl in den sauren Apfel beißen.“ Immerhin könne ein Neubau ähnlich aussehen. Außerdem gehören der Gemeinde mittlerweile auch die Grundstücke in der Umgebung, sodass man nun ganz anders planen könne.

Haus der Vereine bisher nicht als Pflichtaufgabe auf der Agenda

Im Juli 2021 hatten sich Architekturstudenten der TU München in einer Projektarbeit mit der Frage beschäftigt, wie die Zornedinger Ortsmitte rund um das Haus der Vereine künftig aussehen könnte. Die daraus entstandenen Entwürfe hatten dem Gemeinderat ein „Feuerwerk an Ideen“ geliefert, wie Mayr damals begeistert sagte.

So beschloss der Bauausschuss letztlich, dem Gemeinderat aufgrund des Gutachtens den Abriss des Gebäudes zu empfehlen und einen Ersatzbau anzustreben. In diesem Zusammenhang wurde auch die Priorisierung der anstehenden Bauprojekte neu diskutiert, denn das Haus der Vereine gehört anders als die meisten anderen dringend anstehenden Projekte nicht zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde, soll aber trotzdem nicht ganz außer Acht gelassen werden.

