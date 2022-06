CSU-Fraktion wehrt sich gegen Söder-Brief

Von: Susanne Edelmann

Post aus Zorneding wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommen. © IMAGO/SVEN SIMON

Zorneding fordert den bayerischen Ministerpräsidenten auf, endlich seine Ankündigungen in Sachen Klimaschutz umzusetzen. Das ist die Kernaussage eines Briefes, den der Gemeinderat an Markus Söder (CSU) schicken will.

Zorneding - Die Anregung dazu kam von Franz Lenz (Freie Wähler), nachdem Klimaschutzmanagerin Elisabeth Buchmann in der März-Sitzung des Gemeinderats den Energiebericht vorgestellt hatte. Diskutiert wurde dabei unter anderem eine Solarpflicht auf Dächern, für die die Gemeinde kaum Handhabe hat.

Initiative geht auf Kreis-Bauernchef Franz Lenz zurück

„Ich fände es toll, wenn die Gemeinde Zorneding die bayerische Staatsregierung dazu auffordert, hier rechtliche Grundlagen zu schaffen. Denn wir Bauern spüren den Klimawandel ganz gewaltig!“, hatte Lenz, der auch Kreisvorsitzender des Bauernverbands ist, damals gesagt. Buchmann hatte daraufhin zusammen mit der Gemeindeverwaltung ein Schreiben formuliert, das nun dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt wurde.

In dem Brief heißt es: „Im Juli 2020 haben Sie eine Solaroffensive in Bayern mit den Worten versprochen „Auf allen Neubauten in Bayern soll es künftig Photovoltaik geben.“ Demnach wäre geplant gewesen, ab dem Jahr 2021 eine Pflicht für gewerbliche Bauten und ab 2022 für private Immobilien einzuführen.“ Zahlreiche Kommunen würden diese Pflicht gerne festsetzen, würden aber durch eine kontroverse Rechtsprechung gehemmt, heißt es weiter. Die Gemeinde fordert Söder daher auf, die Rechtssicherheit zu verbessern und die bayernweite PV-Pflicht im Neubau einzuführen. Dies würde in den Kommunen erheblichen administrativen Aufwand sparen, zu mehr Klimaschutz führen und die Versorgungssicherheit verbessern.

In der CSU gibt es Widerstand gegen den Brief

In der CSU-Fraktion regte sich Widerstand gegen das Schreiben: „Ich weigere mich, den Bauträgern weitere Auflagen aufzuerlegen, die Politik tut alles dafür, dass es für Bauträger uninteressant wird zu bauen,“ meinte Patrick Eichler. Dem entgegnete Bianka Poschenrieder (SPD): „Wer den Klimawandel ernst nimmt, wird einsehen, dass die Baupolitik geändert werden muss.“ Helmut Obermaier (Grüne) betonte: „In Zorneding gibt es nur wenige Dächer mit PV-Anlagen, es muss jetzt schnell gehen!“ Siad Abdin-Bey (FDP) mahnte schließlich: „Wir haben doch schon beschlossen, dass wir den Brief schreiben.“

Letztlich ging es noch um einzelne Formulierungen, aus einem höflichen „wir bitten“ wurde ein energisches „wir fordern.“ Poschenrieder fürchtete, ein Brief aus Zorneding allein werde keinen interessieren, sie hoffe daher auf Unterstützung durch andere Gemeinden. Bürgermeister Piet Mayr (CSU) versicherte: „Wir treten an die anderen Gemeinden im Landkreis Ebersberg und München heran, ob sie mit unterzeichnen wollen.“ Diesen Vorschlag unterstützte der Gemeinderat mit 14 Ja-Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen aus der CSU.

