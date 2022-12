Zu kurze Hose vorm Café: 60-Jähriger wegen Exhibitionismus verurteilt

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Zu tiefe Einblicke gewährte die kurze Hose eines Cafébesuchers in Zorneding. (Symbolbild) © Michael Kors/dpa

Mehrfach saß ein 60-Jähriger vor einer Bäckerei in Zorneding mit so kurzer Hose, dass sich für die Angestellten unangenehme Einblicke boten. Der Fall landete vor Gericht.

Zorneding – Eine zu kurze Hose und der daraus resultierende Aushang waren am Dienstag Verhandlungsgegenstand am Amtsgericht Ebersberg. Dort saß ein 60-jähriger Mann auf der Anklagebank: Er war vergangenen Sommer mit aus der Hose hängendem Penis vor einer Zornedinger Bäckerei beim Rauchen und Kaffeetrinken gesessen – und das den Zeuginnen zufolge drei-, viermal hintereinander, immer wieder samstags. Den Bäckereiverkäuferinnen, die das durch die bodentiefe Verglasung von der Theke aus sehen mussten, reichte es irgendwann. Sie zeigten den Mann an.

Seine unzulänglich behosten Auftritte bestritt der Angeklagte gar nicht. Vor Gericht ging es folglich nur noch um die Frage, ob es sich dabei um echten Exhibitionismus handelte – oder eine „Verkettung unglücklicher Zustände“, wie es der Anwalt des Mannes formulierte.

Kinder mit im Laden, draußen ist der Mann entblößt: Verkäuferinnen verständigen Polizei

Akribisch ging Richterin Vera Hörauf den Vorwürfen nach. So galt es etwa zu eruieren, wie viel von dem Penis aus der Sporthose geschaut hatte. „Nur’s Spitzerl“, gab eine der Verkäuferinnen (43) zu Protokoll. Eigentlich hätten sie und ihre Kollegin sich zunächst über das vermeintliche Missgeschick amüsiert – erst, als es mehrfach vorgekommen sei, „habe ich mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt“, sagte ihre Kollegin (37) aus. „Manchmal hat man mehr gesehen, manchmal weniger.“ Weil dann auch noch die Kinder der beiden Verkäuferinnen mit im Laden gewesen seien, habe sie schließlich ein Foto durch die Scheibe gemacht und die Polizei verständigt. Den Mann auf sein Erscheinungsbild anzusprechen, hätten sie sich nicht getraut.

Der Angeklagte, verheiratet und ohne Vorstrafen, schilderte seine Sicht der Dinge so: Er sei aus allen Wolken gefallen, als ihn eines Sonntags vier Polizisten festgenommen und zum Verhör gebracht hätten. Erst dann sei ihm bei seiner kurzen, schwarzen Laufhose bewusst geworden, „dass der blickdichte Innenslip nicht immer alles blickdicht umschließt“.

Heißt im Klartext: Als er da so an dem Kaffeetischchen direkt vor der Scheibe saß, wurde ein Stück Glied an seinem Oberschenkel sichtbar. Er habe weder davon etwas bemerkt, noch dass sich im Inneren der Bäckerei jemand gestört gefühlt haben könnte. Das Fensterglas habe gespiegelt.

Angeklagter entschuldigt sich - und spricht von Versehen

Dem widersprachen die Verkäuferinnen – man sehe sehr wohl in beide Richtungen durch die Scheibe. Sie hätten den Eindruck gehabt, der unangenehme Stammgast suche Blickkontakt. „Ich bin mir sicher, dass er weiß, was er tut“, hatte die 37-jährige Verkäuferin bei der Polizei ausgesagt. Schließlich habe er auch immer, wenn er auf einen Kaffee und eine Zigarette vorbeischaute, dieselbe prekär kurze Hose angehabt.

Der Angeklagte bat beide Frauen um Entschuldigung. „Das ist mir sehr unangenehm und tut mir sehr leid“, betonte er mehrfach. Er habe ohne böse Absichten an der Scheibe gesessen und von seinem Garderobeproblem nichts gemerkt. „Ich hatte keine Bedenken, diese Hose für kurze Besorgungen außer Haus anzuziehen.“ Das Teil habe er seit der Anzeige nur noch daheim an. Auch, weil ihm seine Frau gesagt habe: „Die Anatomie eines 60-Jährigen ist nicht mehr geeignet, um solche Shorts zu tragen.“

Exhibitionismus in Zorneding: Richterin glaubt nicht an Versehen

Richterin Hörauf nahm dem Mann sein Bedauern über die Vorfälle ab. Was sie ihm nicht glaubte: Dass sie unabsichtlich geschehen waren. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht spürt“, begründete sie das Urteil. Die Argumentation des Verteidigers, dass sich der Mann den Zeuginnen zufolge bei seinen Entblößungen weder in den Schritt gefasst hatte noch eine Erektion zu sehen gewesen sei, wischte Hörauf beiseite: „Die Erfahrung zeigt, dass Exhibitionisten keine typische Art der Entblößung haben.“

Die Richterin ließ das Plädoyer des Verteidigers auf Freispruch abtropfen. Sie blieb nah an der Forderung des Staatsanwalts nach einer empfindlichen Geldstrafe. Der 60-Jährige muss wegen exhibitionistischer Handlungen 75 Tagessätze zu 130 Euro bezahlen – macht 9750 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.