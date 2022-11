Zorneding: Leuchtende Fenster im Advent

Von: Robert Langer

Viele Krippen gibt es beim Krippenweg in Zorneding zu bestaunen. Hier ein Bild aus dem Jahr 2021 © privat

Der zweite Zornedinger Krippenweg startet am 4. Dezember. Neu ist heuer ein Gewinnspiel, bei dem es um Schafe geht.

Zorneding – Es geht um etwas Licht in der „dunklen Jahreszeit“ und um die Vorfreude auf das kommende Weihnachtsfest. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr der „Zornedinger Krippenweg“ angeboten. Dazu gibt es insgesamt 28 Stationen mit kleinen, fantasievollen Kunstwerken im Gemeindegebiet, meist hinter Glas. Beginn ist am 4. Dezember. Eine Einladung zu einem längeren Spazierweg, vielleicht auch in mehreren Etappen. Die Krippen sollen bis 6. Januar ab Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr beleuchtet sein. Es lockt zudem ein Gewinnspiel. Dabei geht es um Schafe, nämlich um die Gesamtzahl der Tiere in den verschiedenen Krippen.

Vorfreude auf das Weihnachtsfest

Im vergangenen Jahr hatte es den Krippenweg das erste Mal gegeben, damals, als Corona noch ganz intensiv das Leben bestimmte. Organisator Thomas Pittroff startete im November 2021 einen Aufruf. Nach einer Veröffentlichung in der EZ war das Interesse von privaten Ausstellern groß. Unterstützung kam von der Gemeinde und vom örtlichen Gewerbeforum. Geschäfte stellten ihre Schaufenster zur Verfügung. „Das hat alles prima funktioniert“, freut sich Pittroff ein Jahr später. Auch die Resonanz der Besucher sei sehr gut gewesen. „In Zorneding und darüber hinaus.“

Zweite Auflage nach Erfolg im vergangenen Jahr

Nun also die zweite Auflage, die diesmal länger dauert als im vergangenen Jahr mit einer damals sehr kurzen Vorbereitungszeit. Krippen sind neben Zorneding und Pöring auch in Wolfesing zu sehen. Ausstellungsorte: Privatanwesen, Schaufenster von Geschäften, das Rathaus, die Feuerwehr in Pöring oder der Kindergarten St. Georg in Pöring. Dazu kommen wechselnde Bilder auf ökumenischen Adventskalendern an der evangelischen Christophoruskirche (Lindenstraße 11) und am katholischen Martinstadl (Ingelsberger Weg 2). Die Aktion wird unter anderem unterstützt von Bürgermeister Piet Mayr, vom Zornedinger Gewerbeforum, von Zorneding TV, der Pfarrjugend St. Martin sowie von Bürgern und Firmen der Kommune. Die Druckkosten für Flyer mit der Liste und den Standorten der Krippen sowie Plakate hat das Rathaus übernommen.

Regeln für Gewinnspiel

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen die Schafe in allen ausgestellten 26 Krippen gezählt werden, ohne die beiden Adventskalender an der Christophoruskirche und am Martinstadl. Teilnahmekarten zum Eintragen der Gesamtzahl gibt es auf dem Flyer im Rathaus und den teilnehmenden Geschäften. Ausgefüllte Karten können am Postkasten der Krippe der Familie Pittroff am Gartenhaus gegenüber vom Herzog-Stephan-Weg 15 in Zorneding bis spätestens 6. Januar abgegeben werden. Unter allen Einsendungen werden drei Gewinner gezogen. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine, finanziert durch die Veranstalter. Weitere Infos inklusive der Regeln für das Gewinnspiel und den Flyer unter anderem auf www.facebook.com/Zornedinger.Krippenweg, www.zorneding.de und www.gewerbeforum-zorneding.de.

