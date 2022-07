„Da wackeln die Gläser im Schrank“: Zornedinger wollen Durchfahrverbot für Schwerfahrzeuge

Von: Robert Langer

Anwohner der Bucher Straße, die sich den Verkehr nicht mehr gefallen lassen wollen (v.l.): Erich Jarosch, Brigitte Friedrich, Heinz Robl, Marlene Jarosch, Jochen Werner, Dagmar Mühl, Sonja Werner, Hella Burgmayer. Kinder: Mia (li.) und Mayla. Hunde: Cloe (li.) und Theo. © Stefan Rossmann

Die Zornedinger Initiative „Flott außenrum“ wehrt sich gegen den Lkw-Verkehr im Ort. Und will Durchfahrverbot und Umgehung.

Zorneding – „Wenn so ein Dicker vorbeifährt, dann wackeln die Gläser im Schrank.“ Das sagt Sonja Werner aus der Bucher Straße in Zorneding. Sie und weitere Betroffene wehren sich gegen innerörtlichen Schwerlastverkehr in der Kommune. Und sie befürchten, dass dieser mit neuen zusätzlichen Kiesgruben im Umfeld noch zunehmen wird, weil die Fahrer der Kieslaster die Abkürzung durch den Ort nehmen würden.

Aus diesem Grund wurde eine Aktion gestartet, die bisher schon etwa 250 Unterstützer gefunden hat. Das Ziel: ein offizielles Durchfahrt-Verbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen (Anlieger Frei) durch die Münchener Straße, Wasserburger Landstraße und Bucher Straße der Gemeinde Zorneding „zur Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität“. Die Alternative wäre, dass die Laster die Umfahrung der B 304 nutzten, auch wenn dies einen Umweg bedeuten würde. Der Name der Interessengemeinschaft: „Flott außenrum – B 304 fahr’n.“

Sicherheit und Gesundheit aller Mitbürger und Verkehrsteilnehmer

Um den Anwohnern zu helfen, sei konkret bisher nichts passiert oder geplant, so die Begründung der Betroffenen für ihre Initiative. Es gehe grundsätzlich um die Sicherheit und Gesundheit „unserer Mitbürger – ganz besonders der der Kinder, Radler und Spaziergänger“, so die Initiatoren. Konkret: Sichere Wege innerorts zu den öffentlichen Stätten wie Schulen, Friedhöfe, Wertstoff- und Bauhof, Kirche, Bauernmarkt, Sportstätten, Vereinshäuser, Bauamt, Rathaus und Feuerwehr.

Ein Gutachten habe gezeigt, dass der Durchgangsverkehr bereits jetzt nicht nur zu Stoßzeiten sehr stark sei, sagt Sonja Werner. Zugänglich sei eine vorläufige Darstellung, die endgültige Version sei noch nicht vorhanden. Man wolle aber nicht mit Zahlen arbeiten, die nicht real seien, fordert Werner.

Unterschriftenaktion läuft

Eine Unterschriftenaktion im Internet läuft. Zudem wurden Unterschriftenlisten auf Papier verteilt. Und es gibt eine Aktion mit Flugblättern, die in Briefkästen der Umgebung geworfen werden, um die Anwohner zu informieren.

In Zorneding gebe es sowieso eine Zwei-Klassengesellschaft, so die Kritiker. In vielen Breichen der Gemeinde gelte Tempo 30. Aber eben nicht in den wenigen innerörtlichen Durchfahrtstraßen. Die Durchfahrt für Autos und Lkw solle unattraktiver gestaltet werden. „Abkürzer“ sollten konkret auf das Problem angesprochen werden.

Geplante Bürgerwerkstatt zum Verkehr

„Wir wollen nicht gegen die Gemeinde, sondern mit der Gemeinde arbeiten“, so Werner. Die Verantwortlichen sollen aber aufgerüttelt werden. Für viele wäre es sicher einfacher, wenn sich gar nichts ändern würde, befürchtet Werner.

Nutzen wollen die Betroffenen auch eine geplante Bürgerwerkstatt zum Thema Verkehr im September. Die Gemeinde Zorneding führt derzeit eine allgemeine Umfrage zum Verkehrskonzept durch. Die Welt verändert sich „und wir als Gemeinde müssen uns damit auseinandersetzen“, heißt es. Eine Kernaufgabe der Kommunen sei die Gestaltung des örtlichen Verkehrs für Familien, Berufstätige, Seniorinnen und Senioren und andere Gruppen, betont das Rathaus.

Bürgermeister Piet Mayr: „Wir sind an dem Problem dran.“

Für diese Aufgabe habe die Gemeinde Zorneding eine „Lenkungsgruppe“ einberufen, die Vorschläge für die Entwicklungen der nächsten Jahre machen soll. Diese Gruppe bittet auch um Rückmeldung der Bevölkerung, etwa zu Fragen, wie die Bürger hauptsächlich mobil sind, beispielsweise mit Auto, Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel? Wo sehen die Bürger Handlungsbedarf in naher und mittlerer Zukunft? Wie hat sich das Verhalten durch Corona und die steigenden Energiepreise geändert? Vorab kann bereits ein Fragebogen ausgefüllt werden.

Die Ergebnisse sollen ab Mitte/Ende August ausgewertet und in geeigneter Form veröffentlicht werden, ohne dass Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich seien. Am Samstag, 17. September, ist dann Gelegenheit, sich im Zuge der Bürgerbeteiligung bei der „Bürgerwerkstatt“ an der Diskussion zu beteiligen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Vorschläge zu unterbreiten. „Wir sind an dem Problem dran“, betont Bürgermeister Piet Mayr auf EZ-Nachfrage. Das Thema Kieslaster und Schwerlastverkehr werde in der Bürgerwerkstatt eine zentrale Rolle spielen, sichert der Rathauschef zu. Informationen zur Verkehrsumfrage unter zorneding.de, zur Interessengemeinschaft unter flottaussenrum-zorneding.de.

