Neuer Bahnhof in Zorneding: „Furchtbar trist und einfallslos“

Von: Susanne Edelmann

Teilen

So stellt sich die Bahn den neuen Zornedinger Bahnhof vor: Außenansicht des Empfangsgebäudes mit einer möglichen Gestaltung des Vorplatzes, auf dem auch Veranstaltungen stattfinden können sollen. © DB Station&Service AG, I.SVO

Wie soll der neue Zornedinger Bahnhofsvorplatz aussehen? Über dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Bahn hat zumindest ganz andere Vorstellungen wie die Verantwortlichen im Gemeinderat. Das zeigte die jüngste Bauausschusssitzung, in der es harsche Kritik an den Plänen gab.

Zorneding - Das Bauamt hatte mit der Bahn und dem Landschaftsarchitekturbüro „LAUBB“ einen Entwurf erarbeitet, der dem Bauausschuss vorgestellt wurde. „Gibt es dazu Fragen?“, wollte Bürgermeister Piet Mayr (CSU) wissen, woraufhin sofort die Hände beinahe sämtlicher Ausschussmitglieder in die Höhe schossen.

Neuer Bahnhof in Zorneding: Fraktionsübergreifendes Missfallen

Fraktionsübergreifend waren sich die Mitglieder einig, dass der vorgestellte Entwurf „furchtbar trist“ (Robert Strobl, CSU) und „einfallslos“ (Bianka Poschenrieder, SPD) sei. Vor dem neuen Bahnhofsgebäude ist nämlich eine freie gepflasterte Fläche für Veranstaltungen vorgesehen. „Dafür haben wir doch den Herzogplatz“, meinte Helmut Obermaier (Grüne). Sämtliche Ausschussmitglieder wünschten sich stattdessen Bäume für mehr Aufenthaltscharakter auf der Fläche.

Diskussionen gab es auch um die Treppe, die von der Bahnhofstraße auf den Platz führt und im Vergleich zur noch bestehenden Treppe weiter nach Osten versetzt werden soll. Damit ist sie nicht mehr gegenüber des Zugangs zum Bahnsteig, sondern gegenüber des Kioskeingangs. Gleichzeitig soll die Bushaltestelle von der Zehetmayerstraße in die westliche Bahnhofstraße verlegt werden. Für Buspassagiere verlängert sich dadurch der Weg zum Bahnsteig deutlich.

Neuer Bahnhof in Zorneding: „Dann muss man bei der Bahn nachhaken“

„Funktionalität geht vor Gestaltung“, mahnte Peter Pernsteiner (FDP). Östlich der Treppe sind zwei Rampen geplant: Eine gebogene mit sechs Prozent Steigung für Rollstuhlfahrer und direkt daneben eine gerade Rampe mit zehn Prozent Steigung für Radfahrer. „Zwei Rampen, das ist doch ein Schildbürgerstreich!“, wetterte Poschenrieder. Leider nein: „Das war eine Vorgabe der Bahn“, erläuterte Lukas Eitz, Tiefbauingenieur im Bauamt. „Dann muss man bei der Bahn nachhaken, warum sie einerseits so strenge Vorschriften hat, andererseits keinen Aufzug zum Bahnsteig baut“, schimpfte Poschenrieder.

Moritz Dietz (Grüne) machte einen Vorschlag, der allgemeine Zustimmung fand: Die Treppe soll an ihrer bisherigen Position belassen werden, die Rollstuhlrampe gleich daneben situiert werden. Dadurch gewinnt man zwischen den beiden Rampen Platz für auflockerndes Grün.

Stellplätze für Kurzzeitparker und behinderte Menschen erwünscht

Weitere Wünsche betrafen Stellplätze für Kurzzeitparker, behinderte Menschen und ein Taxi. Auch die Poller, die den Parkplatz im Westen vom Bahnhofsvorplatz im Osten trennen, wurden ausgiebig diskutiert. Dietz schlug außerdem vor, über der Treppe zum Bahnsteig eine Anzeigetafel mit Zuginfos anzubringen. Letztlich kamen so viele Änderungswünsche zusammen, dass der Entwurf gründlich überarbeitet werden muss. Das Thema soll in der März-Sitzung des Gemeinderats behandelt werden. Zwar verzögert sich dadurch die ganze Baumaßnahme, aber Martin Lenz (Freie Wähler) meinte: „Jetzt haben wir so lange darauf gewartet, da kommt es auf einen Monat mehr auch nicht an, dafür haben wir dann was Gescheites.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.