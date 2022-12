Orthodoxe Weihnachten in katholischer Kirche St. Georg

Gut aufgehoben fühlte sich die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde Erding Ebersberg in der festlich geschmückten Pfarrkirche St. Georg – zwischen Christbaum links und orthodoxer Ikone rechts steht der Pfarrer am Altar. © Stefan Rossmann

Die rumänisch-orthodoxe Gemeinde Erding-Ebersberg feiert in der katholischen Kirche in Pöring Weihnachten. Dort hat sie einen neuen Heimat gefunden. Auch bei anderen Gottesdiensten der Gemeinde ist „jeder willkommen“.

Pöring – Ikonen stehen im Altarraum die katholischen Kirche St. Georg in Pöring (Gemeinde Zorneding). Gottesdienstbesucher verneigen sich davor, bekreuzigen sich und küssen die Bilder. Weihrauchduft kommt aus einem Gefäß mit Glöckchen, die bei jeder Bewegung klingeln. Fremdartige liturgische Gesänge erfüllen das Kirchenschiff. Pfarrer Gheorghe Dragos Voinea (46) feiert mit seiner rumänisch-orthodoxen Gemeinde einen Gottesdienst. In Pöring hat die Gemeinde in Absprache mit dem katholischen Dekan Josef Riedl aus Ebersberg eine neue Heimat gefunden, mit Vertrag und gegen Gebühr.

Im festlichen Messgewand: Der rumänisch-orthodoxe Pfarrer Gheorghe Dragos Voinea (li.) und Mesner Anton Lehene beim Gottesdienst. © Stefan Rossmann

Kirchengemeinde „Allerheiligen“

Zu den höheren kirchlichen Festen kommen zwischen 30 und 40 erwachsene Gläubige, dazu viele Kinder. Gegründet wurde die rumänisch-orthodoxe Kirchengemeinde „Allerheiligen“ Erding-Ebersberg im Jahr 2019. Die Gottesdienste wurden zunächst jeden Sonntag und jeden Feiertag in der Kirche St. Koloman in Wörth (Landkreis Erding) gefeiert. Die heilige Liturgie wird in rumänischer Sprache gehalten, manche Gebete sind auch in Deutsch. Der Ritus liege zwischen Russisch-Orthodox und Griechisch-Orthodox, erklärt Pfarrer Voinea. Es gebe viele Überschneidungen, aber auch Unterschiede.

Neue Heimat in Pöring

Ab Februar 2021 wurden zusätzlich jeden zweite Samstag Gottesdienste auch in der St. Josef Kirche Kirchseeon gefeiert, seit Oktober nun weitgehend alle in der Kirche St. Georg in Pöring. Wenn die katholische Gemeinde das Gotteshaus selbst nutzt, kann auch wieder nach Kirchseeon ausgewichen werden. Pfarrer Voinea hat in Rumänien studiert und seinen Abschluss gemacht. Pfarrer wollte er zunächst aber noch nicht sein. Er kam 2016 zum Arbeiten nach Deutschland, ist in der Logistikbranche tätig.

Ein Kuss für die Ikone: Solche Einblicke in den orthodoxen Ritus erlebt man in katholischen Kirchen sonst eher selten. © Stefan Rossmann

Inzwischen baut er die Gemeinde auf, in Absprache mit seinem Metropoliten. Der habe gesagt, die Kirche brauche auch in Deutschland Pfarrer, erzählt Voinea. Im Landkreis Ebersberg leben derzeit 1907 Rumänen und im Landkreis Erding 2300. Die Gemeinde ist klein. Rumänisch-Orthodoxe zahlen keine Kirchensteuer, die Gemeinde lebt von Spenden. Auch der Pfarrer, verheiratet, drei Kinder, bekommt ein kleines Gehalt. „Davon kann er aber nicht leben“, sagt ein Gemeindemitglied. Geschweige denn eine Familie ernähren. Zum Lebensunterhalt ist ein „Nebenjob“ notwendig, der Geistliche arbeitet immer noch in der Logistik. „Für meine Arbeit als Pfarrer brauche ich aber viel Zeit“, sagt Voinea.

Pfarrer hat noch Nebenjob

Denn das Einzugsgebiet in den beiden Landkreisen ist groß. Rund 120 Kilometer von der einen Seite bis zur anderen. Da sind weite Strecken zu fahren beispielsweise für eine Beerdigung oder wenn ein Mitglied der Gemeinde ein Problem hat und ein Gespräch mit dem Pfarrer braucht. Auch zum Gottesdienst in Pöring muss der Pfarrer, der in Schweitenkirchen lebt, rund 70 Kilometer anreisen, einfache Strecke wohlgemerkt. Seine Familie kommt dann mit.

Er freut sich, in einer christlichen Kirche zu sein. Das sei natürlich besser als ein Gottesdienst in einem großen, kargen Saal. Und die Ausstattung eines älteren katholischen Gotteshauses sei den Orthodoxen wegen der Heiligenfiguren, der Mutter Gottes und den Bildern der Apostel näher als eine evangelische Kirche. Die Gemeinde würde gern eine eigene Kirche bauen. „Aber dafür bräuchten wir sehr viel Geld.“ Taufen und Hochzeiten gehören ebenso zum aktiven Gemeindeleben. Eigenen Religionsunterricht für die Kinder gebe es aber leider nicht, bedauert der Pfarrer.

Besucherinnen des rumänisch-orthodoxen Gottesdiensts stehen in den Pöringer Kirchenbänken. © Stefan Rossmann

Alle sind willkommen

Der Gottesdienst ist feierlich. Zu Weihnachten gibt es den Heiligen Abend, der in der Gemeinde vor allem der Familie gehört. Es folgen der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag und dazu noch der Stephanstag, im Vergleich mit der katholischen und der evangelischen Kirche einen Tag später, also am gestrigen Dienstag. „Da sind dann nicht mehr so viele Gläubige da“, sagte der Pfarrer. Nicht nur Mitglieder der eigenen Gemeinde kommen zu den Gottesdiensten, sondern auch russisch-orthodoxe oder griechisch-orthodoxe Gläubige. Dazu Paare aus religiös gemischten Beziehungen. „Alle sind bei uns willkommen“, so der Pfarrer. Konflikte gebe es nicht.

Nach dem Gottesdienst werden die Ikonen und andere orthodoxen Gegenstände der Messe weggeräumt, verschwinden teilweise hinter dem Altar. Dann sieht die Kirche wieder ganz so aus wie früher, rein katholisch.

Weitere Infos online: parohia-erding-ebersberg.de.

