Mängel über Mängel bei Zornedinger Feuerwehr: Kommt doch die Feuerwehr-Fusion?

Von: Susanne Edelmann

Die Situation der Feuerwehren in Zorneding und Pöring sorgt weiter für Diskussionsstoff (Symbolbild). © Uli Deck/ dpa

Platzprobleme der Zornedinger und Pöringer Kameraden werfen Frage auf: Sollten doch beide an einem Standort zusammengelegt werden?

Zorneding – Die Liste der Mängel im Gebäude der Zornedinger Feuerwehr wird immer länger: DIN-Normen können nicht eingehalten werden, es gibt Mängel bei Unfall- und Arbeitsschutz, keine getrennten Duschen für männliche und weibliche Einsatzkräfte, es fehlen Büroflächen und Räume für die Jugend, der Werkstattbereich ist nicht ausreichend, es gibt zu wenig Stellfläche für die Einsatzfahrzeuge und, und, und.

Schon lange ist eine Erweiterung der Feuerwehr deshalb Thema im Bauausschuss der Gemeinde. Eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes wird als nicht sinnvoll erachtet, diskutiert wurde daher zuletzt ein Neubau neben dem Bestandsgebäude, was den Vorteil hätte, dass parallel der Betrieb bei den Floriansjüngern weiterlaufen kann.

Vorhandene Platz ist ausgereizt

In der jüngsten Bauausschusssitzung brachte Robert Strobl (CSU) einen alten Vorschlag erneut ins Gespräch: die Zusammenlegung der Zornedinger und Pöringer Wehren an einem zentralen Standort. „Der vorhandene Platz ist an beiden Standorten ausgereizt. Einen Neubau können wir über Teilverkäufe der bestehenden Grundstücke refinanzieren“, argumentierte er.

Zwar war dieser Vorschlag vor etlichen Jahren schon einmal vehement abgelehnt worden, Strobl beharrte aber auf seinem Wunsch, diese Möglichkeit zumindest zu prüfen. Das größte Problem bei der Zusammenlegung wäre neben einem geeigneten Grundstück die Einhaltung der Einsatzzeit von maximal zehn Minuten, die zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort liegen dürfen.

Weitere Gespräche sollen Klarheit bringen

„Der ideale Standort für die Feuerwehr ist der Schnittpunkt der Wohnorte unserer Einsatzkräfte“, erläuterte Maximilian Mangstl, Kommandant der Zornedinger Feuerwehr, der als Zuhörer der Sitzung Rederecht bekam. Grundsätzlich wollte er eine Zusammenlegung nicht ausschließen, er gab aber zu bedenken: „Die Staatsstraße 2081 ist die einzige für uns befahrbare Verbindung zwischen Pöring und Zorneding.“ Moritz Dietz (Grüne) meinte: „Es wäre eine Verschlechterung, wenn wir nur noch einen Feuerwehrstandort hätten. Ohne eine zweite Bahnunterführung ist das sinnlos.“

Martin Lenz (FW): „Es geht hier um Menschenleben!“ Da nicht ohne die Pöringer Wehr weiter diskutiert werden soll, wurde beschlossen, den Vorschlag zusammen mit den Kommandanten beider Wehren und einem Gutachter zu beraten und mögliche Standorte zu prüfen. Aus der heutigen Gemeinderatssitzung wird der Tagesordnungspunkt deshalb gestrichen.

