Verwaltung braucht Platz: Zorneding erweitert Rathaus

Baubeginn für den „Kompromissbau“

Von Susanne Edelmann

In Zorneding wird das Rathaus erweitert, denn die Verwaltung braucht dringend mehr Platz. Nächste Woche beginnen die Bauarbeiten.

Zorneding – In der nächsten Woche rollen die Bagger an, zuvor erfolgte jetzt der offizielle Spatenstich: Mit diesem symbolischen Akt starten die Bauarbeiten für die Rathauserweitung in Zorneding.

Im Jahr 2019 wurde im Gemeinderat die AG Rathausneubau gegründet, die sich seither intensiv mit der dringend benötigten Erweiterung des Verwaltungsgebäudes befasst hat. „Das, was bisher nur in unseren Köpfen, auf dem PC und auf Papier existierte, wird jetzt sichtbar. Wir freuen uns auf den weiteren Prozess“, meinte Architektin Claudia Peschel vom Architekturbüro „bharchitekten“ aus München. Sie räumte aber auch ein, dass die Bauarbeiten nicht ohne „Verletzungen“ möglich seien. Gemeint waren damit die Grasnarbe im Rathauspark und vor allem die notwendigen Baumfällungen, um Platz für den Neubau zu schaffen. Für die Bäume, die weichen mussten, wird es aber entsprechende Ersatzpflanzungen geben.

Neubau mit Keller und zwei Geschossen

Wie berichtet, wird der Neubau mit Keller und zwei Vollgeschossen östlich des alten Rathauses entstehen. Der Hauptzugang soll auf der Nordseite des Gebäudes vom Wiesenweg aus erfolgen, dort ist auch ein Blindenleitsystem vorgesehen. Einen überdachten Nebeneingang gibt es auf der Westseite, gegenüber des Eingangs zum alten Rathaus. Daneben ist eine barrierefreie Toilette angedacht, die während der Öffnungszeiten des Rathauses auch von außen zugänglich sein soll.

Im Keller werden Archiv und Lagerräume untergebracht, darüber Büros und ein Sitzungssaal. Dabei wurde auf flexible Nutzungsmöglichkeiten geachtet, die Trockenbauwände zwischen den Büros können versetzt werden und auch die Fenster sind so angeordnet, dass man größere Räume in mehrere kleinere Einzelbüros umwandeln kann.

Photovoltaik auf dem Dach

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage geplant, dennoch ist das Dach so geplant, dass man das Gebäude bei Bedarf später leicht aufstocken könnte. Die Fassade soll mit Holzelementen aus dem Gemeindewald gestaltet werden.

Spannend wird es bei den Baukosten: Im Januar 2022 waren diese mit rund 5,5 Millionen Euro beziffert worden, Peschel betonte jedoch schon damals, dass es unseriös sei, eine Prognose hinsichtlich möglicher Kostensteigerungen zu wagen. Bis zum April 2022 hatte die AG Rathausneubau nochmals einige Änderungen vorgenommen, um Kosten zu sparen. Bürgermeister Piet Mayr betonte damals: „Das ist ein Kompromissbau.“

Vor Ostern geht es los

Dennoch freute er sich jetzt auf die zwei noch folgenden Feste auf der Baustelle, nämlich Hebauf und Einweihung. „Dazwischen können Jahre liegen“, kam prompt ein Unkenruf aus dem Gemeinderat. Immerhin: Noch vor Ostern geht es nun definitiv los auf der Baustelle.

