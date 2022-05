Nächster Schritt für neue Sportgaststätte

Von: Susanne Edelmann

Seit Jahren geschlossen: Die Gaststätte am Zornedinger Sportplatz. © SE

Zorneding berät über ein Konzept für das Lokal, das schon seit Jahren geschlossen ist.

Zorneding – Vor gut einem Jahr hatte sich der Zornedinger Bauausschuss dazu entschlossen, die Sportgaststätte gründlich sanieren zu lassen und dann mit runderneuerten Räumlichkeiten einen neuen Pächter zu suchen. Inzwischen wurde ein Vorentwurf gemacht und auf dessen Grundlage ein Konzept entwickelt, das nun dem Bauausschuss vorgelegt wurde.

Dieses Konzept soll als Basis für eine Rentabilitätsprüfung und die daraus folgende Pachtberechnung und Pächtersuche dienen. „Dieses Konzept dient nur als Vorschlag. Wenn ein künftiger Pächter eigene Ideen hat, dann gerne“, betonte André Younes vom Bauamt. In der Tat schieden sich vor allem am vorgestellten Farbkonzept die Geister: zu kühl, zu steril, fanden die einen, sehr modern, urteilten die anderen.

Neue Sportgaststätte: Erste Kostenschätzung über 2 Millionen Euro

„Modern ist nicht zeitlos und in ein paar Jahren unmodern“, gab Ferdinand Glasl (CSU) zu bedenken, der auch die geplante Bar kritisierte: „Nicht professionell.“ Das Konzept sieht eine Event-Sportsbar vor mit unterschiedlichen Zonen, um sowohl gemeinsam Sportveranstaltungen auf Großbildschirmen anschauen als auch gemütlich essen zu können. Neben dem eigentlichen Gastraum gibt es noch einen Nebenraum, der vor allem für Vereinstreffen genutzt werden kann, „das war ein dringender Wunsch des TSV“, berichtete Younes. Glasl regte an, den Raum mit Seminartechnik auszustatten, um ihn auch tagsüber für Tagungen nutzen zu können.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 2,2 Millionen Euro, wovon allein 1,2 Millionen auf den energetischen Umbau entfallen. Als das Konzept zwei Tage später auch im Gemeinderat vorgestellt wurde, fragte Ramona Baumgartner (Linke) deshalb. „Muss das jetzt sein?“ Sie wollte lieber erst die Prioritätenliste der anstehenden Bauvorhaben abwarten, die der Bauausschuss zuvor beschlossen hatte (wir berichteten). „Wir entscheiden heute über das Wie, nicht über das Wann“, betonte Bürgermeister Piet Mayr (CSU), und Bauamtsleiter Younes gab zu bedenken: „Die Gaststätte ist jetzt schon jahrelang zu, so findet man auch keinen Pächter.“

Neue Sportgaststätte für Zorneding: Pächter sollen selbst über Innenausstattung entscheiden

Siad Abdin-Bey (FDP) schlug vor, die Innenausstattung dem Pächter zu überlassen und dafür lieber niedrigere Pacht zu verlangen. „Da ist noch alles offen“, betonte Younes. „Wenn zum Beispiel eine Brauerei Pächter wird, will die ohnehin ihr eigenes Branding verwenden.“ Wichtig sei, die energetische Sanierung jetzt schon mal anzufangen, fand Bianka Poschenrieder (SPD). Dieser Auffassung schloss sich die Mehrheit des Gemeinderats an. Die Planung wird also fortgesetzt und die Pächtersuche vorbereitet.

