Zorneding trauert um „Frau Heimatkunde“: Emmi Heder ist gestorben

Von: Armin Rösl

Teilen

„Frau Heimatkunde“: Emmi Heder. © Privat

Emmi Heder hat jahrzehntelang die Geschichte der Gemeinde Zorneding durchforscht und für die Nachwelt erlebbar gemacht und erhalten. Jetzt ist „Frau Heimatkunde“ gestorben.

Zorneding – Ihr Wissen um Zorneding war unerschöpflich – und unersetzlich. Nicht von ungefähr hat man sie in ihren späteren Lebensjahren einmal „Frau Heimatkunde“ genannt. Jetzt ist Emmi Heder im Alter von 82 Jahren gestorben. Ein großer Verlust für Zorneding, schreibt der Heimatkundekreis Zorneding in einem Nachruf.



Von Kind auf in Zorneding daheim, hat die Diplom-Übersetzerin (Französisch, Italienisch) den Heimatkundekreis 1986 mitbegründet und führte den Verein in den Jahren 1999 bis 2014 als 1. Vorsitzende; 2015 wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. „Wenn der Heimatkundekreis heute immer wieder in Wort und Bild die Öffentlichkeit für die heimatliche Geschichte zu interessieren vermag, ist dies zu einem maßgeblichen Teil Verdienst des langjährigen Wirkens von Emmi Heder mit dem von ihr geführten und motivierten Team“, schreibt der Verein. Emmi Heder habe entscheidende Grundlagen geschaffen, habe durch ihre Forschungen im Hauptstaatsarchiv wie in weiteren Archiven für Zornedings Geschichte wichtige Dokumente aufgestöbert und (auch dank ihrer Lateinkenntnisse) für heutige Leser verständlich gemacht, die Geschichten von Häusern und Höfen und ihrer Bewohner recherchiert und niedergeschrieben.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.



Der umfangreiche Ertrag dieses Schaffens spiegelt sich im elektronischen Archiv des Heimatkundekreises: Unter Heders Namen finden sich 769 verschiedenste Themen und Inhalte, von der einzelnen Urkunde bis zum mit Rechercheergebnissen prall gefüllten Aktenordner. Etliches davon wartet noch darauf, weiter ausgewertet zu werden und gedruckt ans Licht der Öffentlichkeit zu kommen, vieles ist schon in Büchern erschienen.



Das „Erstlingswerk“ war der 1990 herausgekommene Bildband „Zorneding – gestern und heute“; im Redaktionsteam war Emmi Heder zuständig fürs Verfassen der Texte zu den über 450 Fotos. Es folgten vier weitere Heimatbücher über die Ortsteile Ingelsberg, Wolfesing, Pöring und Zorneding selbst. Außerdem hielt Heder rund 30 Vorträge zu den unterschiedlichsten heimatgeschichtlichen Themen und führte mit „historischen Spaziergängen“ durch die Gemeinde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.