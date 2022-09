Zu wenig Kunden: Unverpackt-Laden vor dem Aus

Kein Plastikmüll: Das Konzept dees Unverpackt-Ladens in Zorneding steht vor dem Aus. © Susanne Edelmann

Geschäft in Zorneding steht vor der Insolvenz - Eine Spendenaktion ist dabei nun der letzte Rettungsring des jungen Ladens.

Zorneding – Der Unverpackt-Laden in Zorneding steht kurz vor dem Aus. Mit einem Spendenaufruf hat sich die Genossenschaft „Deine Alternative“, die den Laden betreibt, nun an die Öffentlichkeit gewandt. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im September wurden die Genossenschaftsmitglieder über die aktuelle finanzielle Situation informiert. Rund 7000 Euro an Fixkosten für Personal, Miete, Strom, Versicherungen und Ähnliches hat der Laden jeden Monat. Entsprechend viel Umsatz müsste monatlich erwirtschaftet werden – und genau daran hakt es, denn es kaufen einfach viel zu wenige Leute dort ein.

Der Unverpackt-Laden hatte schon einen schlechten Start mit seiner Eröffnung kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Die Pandemie hat viele Veranstaltungen zunichte gemacht, die den Laden hätten bekannt machen sollen. Auch der geplante Mittagstisch konnte nicht angeboten werden.

Schon 2021 finanzielle Probleme festgestellt

Hinzu kamen später der Ukrainekrieg, die Energiekrise und die damit verbundenen Ängste und Geldsorgen der Bürger. Ein neuer Discounter, der in der Umgebung eröffnet hat, war ebenfalls nicht gerade umsatzfördernd.

Die finanzielle Schieflage machte sich aber schon länger bemerkbar. Bereits in der Mitgliederversammlung im Dezember 2021 wurde bemängelt, dass nur rund 20 Prozent der rund 180 Genossenschaftsmitglieder regelmäßig selbst im Unverpackt-Laden einkaufen. Die Raiffeisenbank Zorneding als Vermieterin der Ladenräume kam der Genossenschaft entgegen, indem sie die Miete bis 2023 deutlich reduzierte.

Trotz Umfragen und Verbesserungen kaum Steigerung

Zudem wurden private Spenden für Werbeanzeigen gesammelt und es bildete sich eine „Task Force“ aus engagierten Genossenschaftsmitgliedern, um den Vorstand in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Es wurde eine Umfrage unter den Mitgliedern gestartet, deren Ergebnisse so weit wie möglich umgesetzt wurden, etwa in der Anpassung der Ladenöffnungszeiten.

Doch all das hat bislang nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. In der September-Versammlung beschlossen die Genossen nun, sich eingehend juristisch über eine mögliche Insolvenz beraten zu lassen. Darüber hinaus wurden aber auch erneut Vorschläge gesammelt, wie man den Umsatz steigern könnte.

Spenden sollen vor Insolvenz bewahren

Eine Idee, die bereits umgesetzt wurde, war das Angebot an alle Mitglieder, per Dauerauftrag einen monatlichen Gutschein in beliebiger Höhe für den Einkauf zu erwerben. Das sollte dem Laden eine bessere finanzielle Planbarkeit bescheren.

Zudem wurde nun ein Spendenaufruf veröffentlicht: Mit den Spenden sollen die nächsten Monate gestemmt und eine solide finanzielle Basis geschaffen werden, um den Laden langfristig erhalten zu können. „Wir bieten nicht nur plastikfreie, regionale Produkte, sondern sind auch ein Ort des Austausches, der Begegnung und des sozialen Miteinanders“, betonen die Vorstände. Aber letztlich kann den Laden nur eines retten: Er braucht mehr Kunden, denen plastikfreier Einkauf wichtig ist. Mehr Infos online: deine-alternative.com.

