Polizei fragt: Wem gehört dieser Zopf?

Wer verliert denn sowas? Die Poinger Polizei ermittelt in einem seltsamen Fundfall.

Zorneding – Kurioser Fund in Zorneding: Wie die Poinger Polizei mitteilt, wurde bereits letzte Woche in einem kleinen Waldstück am Neukirchener Weg, südlich des Bahngleises in Richtung Eglharting, ein brauner, geflochtener Haarzopf gefunden.

Der Zopf ist etwa 30 Zentimeter lang und mit einem schwarz-silber-goldenen und einem lila Haarband umwickelt. Wer Hinweise geben kann, wem dieser Zopf gehört, soll sich bitte an die Polizeiinspektion Poing wenden unter der Nummer (08121) 99 170.