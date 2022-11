Schwieriger Lernprozess zahlt sich aus: Zornedinger Jungunternehmer feiern Geschäftserfolge mit Vegandrink

Von: Helena Grillenberger

Setzen ihre Geschäftsidee konsequent um: Philipp Riedl (links, 20) und Luca Gruber (22). © Stefan Rossmann

Angefangen hat alles mit einer Idee. Doch inzwischen verkaufen Philipp Riedel (20) und Luca Gruber (22) ihren veganen Proteindrink mit viel Erfolg.

Zorneding – Ein Unternehmen gründen. Der Beschluss ist schnell gefasst, was die Umsetzung dann aber alles mit sich bringt, ist den wenigsten wirklich bewusst.

Philipp Riedl (20) aus Ingelsberg und Luca Gruber (22) aus Zorneding wagten im Sommer 2020 den Schritt und gründeten ihr Start-Up „Vetain“. Die Idee, veganes Proteinpulver herzustellen, kam den beiden 2019. Denn von herkömmlichem Proteinpulver, das Molkeprotein beinhaltet, bekommen viele Menschen Ausschlag am Rücken. Vegane Alternativen gab es damals nur wenige, und „die waren richtig süß, eklig und richtig künstlich“, so Riedl. Die beiden wollten eine bessere Alternative herstellen.

Die erste Herausforderung für die jungen Männer: Woher bekommt man eigentlich die verschiedenen Rohstoffe? Denn die meisten Anbieter verkaufen nur riesige Mengen. Sie fanden einen Großhändler, der ihnen Proben schickte. „Ohne Steuernummer und mit gmail-Adresse bestellt“, lacht Riedl. „Das wundert mich eh, dass der uns was geschickt hat.“

Firmengründung direkt nach dem Abitur

Durch die Proben konnten sie erstmals die einzelnen Komponenten und verschiedenen Hersteller direkt miteinander vergleichen. So entwickelten und verbesserten sie Schritt für Schritt ihre eigene Rezeptur. Der nächste Schritt: Eine Website bauen. „Dann mussten wir uns überlegen: Was ist unsere Positionierung und welche Werte vertreten wir?“, erklärt Riedl. Möglichst umweltverträglich sollte alles sein, beschlossen die beiden und so kam das Start-Up zu seinem Namen: „Vetain“, der sich zusammensetzt aus „vegan“ und dem englischen Wort „sustainable“, also „nachhaltig“. Direkt nach dem Abi gründeten sie schließlich. Startkapital 4000 Euro Privatvermögen.

Eine Verpackung für das Proteinpulver musste her. „Das ist alles super undurchsichtig“, sagt Riedl. „Als kleiner Unternehmer findet man nichts.“ In den Untiefen von Google wurden sie schließlich doch fündig: Verpackungen, die komplett biologisch abbaubar sind, von einem Hersteller in Deutschland. Der Haken: Mindestbestellmenge 10.000 Stück. „Wir konnten ja nicht das ganze Geld für die Verpackung ausgeben, wir müssen ja auch Zutaten kaufen“, erklärt Riedl. „Aber wir wollen auch keine Kompromisse eingehen was die Nachhaltigkeit und Qualität angeht.“ Deswegen riefen die beiden eine Online-Kampagne ins Leben, um Geld zu sammeln. Innerhalb von drei Wochen kamen so 16 000 Euro zusammen, die erste Warenfinanzierung war damit gesichert. Als sie dann mit Verzögerung endlich die ersten sechs Paletten ihres Proteinpulvers geliefert bekamen, mussten die im privaten Keller erst mal Platz finden.

Verkaufsstart am ungünstigen Termin

Gegen Weihnachten starteten Gruber und Riedl dann den Verkauf. Im Nachhinein wissen sie: Weihnachten ist nicht die richtige Zeit für Proteinshakes. Im Januar seien die Bestellungen dann aber rasant gestiegen. „Wir hatten keine Ahnung, wie wichtig Marketing eigentlich ist“, sagt Riedl. In der Zeit, in der das Geschäft langsam anlief, verbesserten sie auch ihr Zielgruppenverständnis und passten ihre Werbe-Strategien an. Auch andere Bereiche des Unternehmens wurden laufend angepasst: Die Rezepte wurden verbessert, ein Logistikunternehmen musste gefunden werden, um nicht wieder alles im eigenen Keller lagern zu müssen. „Das spart uns auch einfach wahnsinnig viel Zeit“, sagt Riedl.

Ob sie ansatzweise mit all dem gerechnet haben, was so auf sie zukam? Beide lachen. Nein. „Allein das Steuerliche“, sagt Riedl. „YouTube hilft, auch Gründer.de zum Beispiel. Es gibt ja super viele Rechtsformen, welche ist da die Richtige? GmbH, UG, GbR?“

Vor allem Facebook-Werbung sei extrem wichtig, wissen die beiden heute. Zuvor war ihr Firmen-Account auf Facebook aber ein Jahr lang gesperrt, weil sie ihn falsch angemeldet hatten. Auch das Thema doppelte Buchführung war neu für Riedl und Gruber. „Was man alles anmelden muss!“ Gewerbe anmelden, steuerliche Erfassungsbögen, den IHK-Beitrag zahlen. Da seien viele Betrüger unterwegs, die neugegründete Unternehmen anschreiben und Geld von ihnen wollen.

So viele Dinge, die ein Unternehmer wissen muss

Doch die Liste ist noch länger: Rundfunkbeiträge, Gesellschaftsvertrag, Warenbeschaffung, Preise vergleichen. „Wir mussten überall irgendwie Experten sein“, erzählt Gruber. „Und du spielst gegen Leute, die viel tiefere Taschen haben als du, und die schon viel länger dabei sind.“

Und auch der Spagat „wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel kaufe ich ein“ sei nach wie vor eine Herausforderung.

So viel wie möglich brachten sich die beiden selber bei. Und sie sind genau, mit dem was sie tun. Etwa 20 000 Euro sind bereits in das Start-Up geflossen. „Wir wollen das nicht so lax angehen und am Schluss gegen die Wand fahren“, sagt Riedl. Und sie sind zuversichtlich: Denn während sie an ihrem Start-Up gearbeitet haben, ist Proteinpulver zum Trend geworden. „Das ist kein Nischenprodukt mehr“, erklärt Riedl. „Sondern für alle, die sich gesund ernähren wollen.“

