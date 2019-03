Der Fußball machte sie zum Paar

Blumen, eine Urkunde und die goldene Gedenkmünze der Gemeinde überreichte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr dieser Tage an Irmgard (79) und Rudolf (81) Perfler. Der Grund: Das Paar feierte seine Diamanthochzeit, blickt also auf 60 Ehejahre zurück.

Zorneding – Gefunkt hat’s dank Fußball: Irmgards Vater war über viele Jahre Abteilungsleiter bei der Fußball-Abteilung des TSV Zorneding, Irmgards Mutter blieb es überlassen, die zahlreichen Trikots der Spieler zu waschen. Einer dieser Spieler war Rudolf Perfler aus Pöring. Der besaß ein Moped und so war es häufig seine Aufgabe, die gewaschenen Trikots wieder abzuholen. Da blieb es nicht aus, dass er und Irmgard sich häufig begegneten und schnell Gefallen aneinander fanden. Das war 1958, ein Jahr später wurde geheiratet.

Gefeiert wurde damals mit 50 Gästen

Die kirchliche Trauung fand in der Zornedinger Kirche Sankt Martin statt, das Standesamt war seinerzeit noch in der Wasserburger Straße, dort, wo sich heute ein Elektrogeschäft befindet. Gefeiert wurde damals mit rund 50 Gästen – doppelt so viele waren es übrigens vor zehn Jahren bei der Goldenen Hochzeit. Mit Tochter Marianne und Sohn Rudolf war die Familie dann komplett.

Seine Liebe galt dem Sport und der Familie

+ Das Foto zeigt das Paar bei seiner Hochzeit vor 60 Jahren. Irmgard arbeitete bereits seit 1952 im Friseursalon ihrer Tante, den heute Irmgards Tochter Marianne führt. Bis vor wenigen Jahren half Irmgard hier noch regelmäßig aus oder sie passte auf ihre Enkel auf, während die Tochter im Salon stand. Rudolf war viele Jahre als Kranfahrer bei der Firma Hiller in Zorneding tätig, doch seine wahre Liebe gehörte neben der Familie stets dem Sport: Zusätzlich zum Fußball war er in der Leichtathletik und bei den Stockschützen aktiv, gemeinsam mit Irmgard ging er zum Kegeln und zu den Edelweißschützen, deren erste Schützenkönigin Irmgard wurde.

70 Jahre Mitglied beim Sportverein

368 Medaillen hängen im Heim der Familie und Rudolf ist stolz darauf, heuer seit genau 70 Jahren Mitglied beim TSV Zorneding zu sein. Irmgard ist langjähriges Mitglied beim Gartenbauverein. Ihre Diamanthochzeit feierte das Paar im kleinen Kreis, denn „wenn wir alle einladen, wird das gleich so groß“, meinte Irmgard schmunzelnd. Immerhin hat das Paar inzwischen sieben Enkel und sechs Urenkel, dazu kommen viele Freunde, Nachbarn und Sport- und Vereinskollegen.

SUSANNE EDELMANN

