Neuer Bahnhof: Zornedingern ist Bohne lieber als Würfel

Von: Susanne Edelmann

Noch ist der Zornedinger Bahnhof ein einziger Schandfleck. Doch das soll sich in absehbarer Zeit ändern. © Stefan Rossmann

Wie soll das neue Zornedinger Bahnhofsumfeld aussehen? Der Gemeinderat hat jetzt die Weichen gestellt.

Zorneding – Langsam, aber sicher geht es voran am Zornedinger Bahnhofsvorplatz: Im Februar hatte sich der Bauausschuss mit der Planung der Außenanlagen befasst und den Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros noch rundweg abgelehnt (wir berichteten). Daraufhin wurde nachgebessert, weshalb sich der Gemeinderat jetzt erneut mit dem Thema befasste.

„Würfel“ oder „Bohne“, zwischen diesen beiden Entwürfen sollte nun die Entscheidung fallen. Die Namen beziehen sich vor allem auf die Anordnung der Grünflächen auf dem Bahnhofsvorplatz vor dem neuen Kiosk. Einhellig hatten sich die Räte im Februar dort nämlich mehr Grün statt tristem Asphalt gewünscht. Der Entwurf „Würfel“ sieht mehrere quadratische Pflanzkübel vor, während der Name „Bohne“ auf die Form einer Grünfläche verweist, die mit Rasen und Stauden bepflanzt werden soll.

Bahnhof Zorneding: Die „Bohne“ ist der Favorit

Schnell kristallisierte sich die „Bohne“ als Favorit des Gemeinderats heraus: „Das ist eine deutliche Verbesserung“, fand Wilhelm Ficker (Freie Wähler) und auch Moritz Dietz (Grüne) meinte: „Das wird den Bahnhof deutlich aufhübschen.“ Er hatte dennoch einige Verbesserungsvorschläge, was Pflaster, Rasen und Fahrradständer betraf. Für letztere will sich André Younes vom Bauamt für ein Förderprogramm bemühen. Außerdem regte Dietz an, das Blindenleitsystem nicht nur bis zum oberen Ende der Treppe, sondern weiter bis zur Bushaltestelle zu führen.

Bürgermeister Piet Mayr (CSU) schlug vor, die gemeindliche Behindertenbeauftragte Silvia Apel hierzu um eine Stellungnahme zu bitten. Kritik am Entwurf kam von Robert Strobl (CSU): „Ich kann mich damit nicht anfreunden.“ Er bemängelte vor allem das so genannte „Arenapflaster“, das laut Entwurf auf dem Platz vorherrschen soll: „Das ist eine Stolperfläche.“

Marian Nowosad (SPD): „Einfach nur peinlich“

Auch Peter Pernsteiner mahnte: „Das Pflaster sollte kinderwagen-, trolley- und rollstuhlgerecht sein.“ Marian Nowosad und Bianka Poschenrieder (SPD) kritisierten die beiden getrennten Rampen für Rollstuhl- und Fahrradfahrer und kündigten an, den Vorschlag deshalb abzulehnen, auch wenn die zwei Rampen eine Vorgabe der Bahn seien: „Das kostet doppelt Geld und ist einfach nur peinlich“, so Nowosad.

Poschenrieder fragte an, ob die historischen Bilder von Zorneding, die einen Teil der Schallschutzmauer zieren, eventuell versetzt werden können, da sie sonst künftig vom Kiosk verdeckt würden. Das soll geprüft werden. Sämtliche Verbesserungsvorschläge wurden ins Protokoll aufgenommen, letztlich stimmte der Gemeinderat dem Entwurf „Bohne“ mit vier Gegenstimmen zu und der Bürgermeister wurde zur Auftragsvergabe ermächtigt.

