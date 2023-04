Zweites großes Classic-Treffen bei Auto Grill in Hohenlinden

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet Auto Grill das große Classic-Treffen. © Auto Grill

Markenoffenes Treffen – umfassende Beratung zu vielen Themen rund um Young- und Oldtimer – Traumwagen Mercedes 450 SL Cabrio stundenweise mieten und selbst fahren – buntes Rahmenprogramm für Fans klassischer Automobile – Tag der offenen Werkstatt

Im Frühling kommt wieder die große Zeit der Young- und Oldtimer. Jetzt werden die automobilen Schätze aus dem Winterschlaf geweckt, auf Hochglanz poliert und die ersten Kilometer des Jahres bewegt. Im vergangenen Jahr führte für so manchen von ihnen eine der ersten Ausfahrten nach Hohenlinden zu Auto Grill. Dort gab es das erste große Classic-Treffen, bei dem Gleichgesinnte zum Austausch zusammenkamen und ein spannender Blick hinter die Kulissen des Auto Grill Classic-Centers möglich war. Die Werkstatt in Hohenlinden ist nicht nur als Mercedes-Benz ClassicPartner, sondern ebenfalls von der KFZ-Innung Oberbayern als Fachbetrieb für historische Fahrzeuge zertifiziert. Somit ist das Unternehmen sowohl für Mercedes-Klassiker, als auch für historische Fahrzeuge anderer Marken ein kompetenter Partner für Reparaturen, Wartung und Restaurationen.

Wegen des enorm guten Zuspruchs bei der Debütveranstaltung im vergangenen Jahr hat sich das Autohaus-Team unter Leitung der Familie Grill entschieden, das Classic-Treffen in diesem Jahr zu wiederholen und in Zukunft zu einer festen Größe im Jahreskalender der Oldtimerfreunde zu etablieren.

Auto Grill Classic-Center

Eingeladen sind zum zweiten Treffen ebenfalls wieder die Fahrer und Fans aller Automarken. Denn genau diese Mischung ist es, die das Zusammenkommen zu einer fröhlichen und von gegenseitigem Respekt geprägten Fest für alle Gäste werden lässt. Es war 2022 ein schönes Bild, wie einträchtig Modelle deutscher Marken mit Automobilen aus den USA, Großbritannien, Japan, Schweden und weiteren Ländern bunte Reihen bildeten, ergänzt von den Mobilen von Herstellern, die es heute nicht mehr gibt.

So ist es auch am 13. Mai 2023 wieder geplant, allerdings wird das Team von Auto Grill die Stellfläche spürbar erweitern, sodass noch mehr Young- und Oldtimer-Fahrer ihre Schätze auf dem Autohaus-Gelände parken können.

Fachbetrieb für historische Fahrzeuge

Rahmenprogramm mit Weißwurstfrühstück, Blasmusik und Streetfood

Das Rahmenprogramm ist bunt gemischt und bietet Informationen und Attraktionen gleichermaßen. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Neben einem klassisch-bayerischen Weißwurstfrühstück mit passender Blasmusik steht ab Mittag ein Foodtruck mit Streetfood, klassischen sowie vegetarischen Burgern und ähnlichem ebenso auf dem Plan wie ein Coffee Bike mit richtig gutem Kaffee. Je nach Wetterlage werden die Bierbänke zum gemütlichen Verweilen im Freien oder in der Halle aufgebaut.

Ein besonderes Augenmerk wird auf Themen rund um Young- und Oldtimer gelegt. So wird es einen kostenlosen Oldtimer-Check geben, für den man sich direkt vor Ort anmelden kann. Außerdem wird eine Wertgutachten-Beratung durch das Sachverständigenbüro Guggenberger angeboten. Darüber hinaus wird die Sattlerei Dickinson-Weinberger aus Hohenlinden sich und ihr handwerkliches Können vorstellen und bei Fragen gern beraten. Auch Vertreter des Fahrzeuglack-Spezialisten Standox werden vor Ort sein und umfassend zum Thema Oldtimer-Lackierung informieren. Eine sehenswerte Ausstellung von eigenen Fahrzeugen der Familie Grill aus dem Winterquartier im Autohotel und Leihgaben von Freunden und Partnern locken zum Anschauen. Darunter wird der legendäre 300 SL Flügeltürer sein, der bei seinem Erscheinen 1954 als der schnellste Sportwagen galt und der nach nur 1.400 gebauten Exemplaren heute zu Preisen im Millionenbereich gehandelt wird.

Freuen darf man sich schon jetzt auf die Ausstellungsobjekte, die vom Blech-Handwerksbetrieb Martelleria aus Forstern gezeigt werden. Die Firma bietet neben hochwertig ausgeführten Blecharbeiten für Architektur-Projekte und Kunst am Bau auch Oldtimerrestaurationen und Karosseriebau an.

Die Werkstatt-Mitarbeiter beantworten alle Fragen rund um Mercedes-Benz Classic-Teile. © Auto Grill

Die Mitarbeiter der Werkstatt von Auto Grill stehen für Fragen zu Mercedes-Benz Classic-Teilen bereit, hier wird es auch einen Verkauf geben. Ein interessantes Angebot hält das Unternehmen für Oldtimer-Besitzer aller Marken bereit. Es besteht an diesem Tag erstmals die Möglichkeit, dem neu gegründeten „Grill Classic Club“ beizutreten. Die Mitgliedschaft bietet unter anderem Vorteile wie einen günstigeren Arbeitswert-Satz (AW) für alle Oldtimer in der Auto Grill Werkstatt und einen Preisnachlass speziell auf Mercedes-Benz Classic-Teile. Wer sich gleich am 13. Mai für den Club entscheidet, darf noch am Glücksrad drehen und hat die Chance auf einen der attraktiven Preise.

Zum umfangreichen Programm des zweiten Treffens gehört auch ein großer Bildschirm, auf dem Bilder des berühmten „Mille Miglia“-Wettbewerbs 2022 zu sehen sind. An der 1.900 Kilometer langen Oldtimer-Gleichmäßigkeitsfahrt hatten die Gebrüder Grill mit einem Bentley 4.5 Litre Le Mans von 1929 teilgenommen, der natürlich auch in der eigenen Werkstatt fachmännisch auf die Strapazen der langen Strecke vorbereitet wurde.

Wer möchte, kann am 13. Mai den Mercedes 450 SL selbst fahren. © Auto Grill

Einen besonderen Leckerbissen hält am 13. Mai der Mobilitätsanbieter IVY bereit, der ebenfalls zur Grill-Gruppe gehört. Dessen Sparte IVY HISTORY bringt vier automobile Schätze mit. Es sind offene Klassiker aus der jüngeren Vergangenheit – ein Mercedes SL 450 Cabrio der Baureihe 107, ein Mercedes E 200 Cabrio der Baureihe W124 und ein Porsche 911 Carrera Cabrio, eines der letzten „G-Modelle“ des Elfers. 80er-Jahre-Fans dürfte vor allem der Ferrari 328 GTS bekannt vorkommen. Das ist der optisch leicht modifizierte Nachfolger des 308 GTS, der durch die US-Krimiserie „Magnum“ mit Tom Selleck bekannt wurde. Wer möchte, kann an diesem Tag einen der offenen Klassiker sogar selbst fahren – das SL 450 Cabrio kann am Veranstaltungstag stundenweise zum Sonderpreis von 50 Euro gemietet werden. Der Roadster hat übrigens auch in Hollywood in der Serie „Hart aber herzlich“ Karriere gemacht und ist heute noch als „Jennifer-Hart-SL“ bekannt.

Schauen Sie vorbei, Sie sind herzlich willkommen!

Weitere Infos zum Classic-Treffen

Kontakt

Auto Grill Hohenlinden

Isener Str. 7

85664 Hohenlinden

Günther Greissl © Autohaus Grill

Ansprechpartner Classic Center

Günther Greissl

Tel. +49 (0)8124 / 5301-25

E-Mail: sa-hl@autogrill-gruppe.de

www.auto-grill.de