Heute gibt‘s Zwischenzeugnisse: Noten sind nicht alles

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Ein Schüler im Homeschooling: Das blieb den meisten im ersten Halbjahr erspart. © Jonas Güttler / dpa

Heute gibt es Zwischenzeugnisse - nach einem schwierigen ersten Schulhalbjahr in der Pandemie. Doch Noten sind nicht alles. Worauf Firmen bei Azubi-Bewerbungen sonst noch schauen.

Landkreis – Für viele Schüler, die im Herbst eine Ausbildung anfangen möchten, ist das Zwischenzeugnis ein wichtiges Faustpfand für die erste berufliche Bewerbung. Den Abschluss schreiben sie ja erst noch. Und klar wollen die Firmen im Landkreis Ebersberg wissen, wie sich ihre potenziellen Azubis in der Schule so anstellen. Wer aber den einen oder anderen Ausreißer nach unten im „Giftzettel“ stehen hat, oder insgesamt nicht den besten Notenschnitt vorweisen kann, braucht nicht zu verzweifeln. Die Arbeitgeber wissen: Noten sind nicht alles.

Das Anwerben von Azubis ist für Firmen kein Selbstläufer

Mit ein Grund ist, dass das Anwerben von Azubis kein Selbstläufer ist. „Bis jetzt sind es sehr wenige Bewerbungen“, sagt etwa Edith Herrmann vom gleichnamigen Hohenlindener CNC-Drehtechnik-Unternehmen. „Vor dem Zwischenzeugnis nicht nervös werden“, habe sie sich aber auch angewöhnt. Denn vorher könne sich so mancher nicht zum Bewerben aufraffen. Und viele versuchten es bei den großen Unternehmen wie BMW oder dem Flughafen. „Für die Mittelständler nicht immer leicht“, sagt Herrmann. Generell sei die Auswahl „nicht so groß“.

Bleibt die Resterampe? „Mitnichten“, sagt die Azubi-Rekrutiererin. „Diejenigen, die dort rausfallen, sind nicht die Schlechtesten!“ In einem technischen Beruf wie Zerspannungsmechaniker, zu dem die Firma Herrmann jährlich drei Azubis aufnimmt, sei Präsentation nicht alles. Bei den „Großen“ dagegen könne schon mal rausfliegen, wer scheu auftrete oder eine Vier in Mathe mitbringe. „Das Ausschlaggebende sind Praktikumstage“, sagt dagegen Edith Herrmann. Die Azubis bekämen ein Gefühl für das Berufsbild und das Betriebsklima – und das Unternehmen eine Ahnung davon, ob sich jemand wirklich für den Beruf interessiere und die nötigen Ansätze zeige. „Die reifen alle im Laufe der Zeit“, sagt die Personalerin über ihre Berufsanfänger. Das Unternehmen schickt seine Auszubildenden übrigens sogar als „Azubi-Scouts“ an die Schulen im Landkreis, um den Beruf vorzustellen.

Azubi-Beauftragte: Das Zeugnis ist auf keinen Fall alles

Natürlich schaue die Firma Herrmann auf die Noten und auf Bemerkungen zu Mitarbeit oder Hausaufgabendisziplin. „Das Zeugnis ist aber auf keinen Fall alles“, sagt die Azubi-Beauftragte.

„Wir orientieren uns daran“, sagt auch Helmut Rappenglix über das Zwischenzeugnis. Er ist Betriebsleiter bei Dr. Mach, einem mittelständischen Hersteller von medizinischen Leuchten aus Ebersberg. „Wir haben bisher immer Azubis gefunden“, so Rappenglix weiter. „Bisschen dünn“ sei die Bewerberlage aber schon – zumal das Unternehmen künftig in engerem Takt die Ausbildung zum/zur Industriemechaniker*in anbieten wolle – dank eines Neubaus im Grafinger Gewerbegebiet.

Persönliche Qualifikation und handwerkliches Grundgeschick gefragt

Das Unternehmen „schielt aber nicht nur auf die Einser-Schüler“, sondern suche vor allem junge Leute, die sich vorstellen könnten, dauerhaft ins Team hineinzuwachsen und dabeizubleiben. In kleinen Einstellungstests gehe es um persönliche Qualifikation und handwerkliches Grundgeschick.

Arbeitsagentur und Arbeitgeber-Verbände schicken der Ebersberger Zeitung in schöner Regelmäßigkeit Pressemitteilungen, in denen sie auf unbesetzte Lehrstellen aufmerksam machen. Das wird auch heuer wieder so sein. Für die Schüler, die heute nicht allzu glücklich mit ihrem Zwischenzeugnis sind, heißt das für die Bewerbung um eine Stelle: Wer wirklich suchet, der findet auch was Gutes. Das kann Johann Schwaiger, Kreishandwerksmeister, nur unterstreichen. Junge Leute im Landkreis Ebersberg, die ins Handwerk wollen, könnten sich ihren Lehrbetrieb quasi aussuchen, sagt der Grafinger, der sich seit vielen Jahren in der Berufsorientierung engagiert und Schülern hilft, den richtigen Beruf zu finden. Das Angebot an Lehrstellen sei enorm groß, die Nachfrage ziehe an. Das hat laut Schwaiger mit der Corona-Pandemie zu tun. Die Schüler hätten mitbekommen, dass das Handwerk krisenfest sei – im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. „Zimmerer, Schreiner oder Metallbauer hatten auch in der Corona-Krise genug zu tun“, sagt Schwaiger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.