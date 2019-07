Die meisten treten wegen der Steuer aus

Im Jahr 2018 sind 1041 Menschen im Kreis Erding aus der Kirche ausgetreten. Das ergibt eine Umfrage unserer Zeitung in allen Gemeindeverwaltungen des Landkreises.

Landkreis – Der stärkste Rückgang wurde in der Verwaltungsgemeinschaft Oberding registriert. Insgesamt 93 Christen haben dort der Kirche den Rücken gekehrt – 66 Katholiken und 27 Protestanten. das entspricht einem Rückgang um 1,5 Prozent. Neueintritte sind nicht berücksichtigt.

Woran liegt es, dass so viele Menschen dort aus der Kirche austreten? „Wir sind starkes Zuzugsgebiet, oftmals haben die Neubürger nicht so eine kirchliche Prägung und treten aus“, berichtet der katholische Pfarrer Philipp Kielbassa (38), der seit sechs Jahren für den Pfarrverband Erdinger Moos und damit für Oberding zuständig ist.

Im Durchschnitt ist die Gesamtzahl der Gläubigen im Landkreis 2018 um ein Prozent gesunken. Die meisten Christen sind nach Oberding in Erding (minus 1,4 %) und Moosinning (minus 1,3 %) ausgetreten. „Wir tun als Kirche so viel wie nie zuvor“, sagt Kielbassa. An seiner Person mache er den Schwund nicht fest. „Sicherlich wird jemanden etwas an mir nicht passen, das ist halt so.“

Maria Gaigl leitet das Ordnungsamt in der VG Hörlkofen. Bei ihr füllen Bürger die Kirchenaustrittserklärung für 35 Euro aus. Und sie erzählen Gaigl oft, was sie dazu bewegt: „Nicht, dass sie glauben, dass wir nach dem Grund fragen dürfen oder müssen – viele erzählen es einfach“, berichtet Gaigl. „Einige sagen ganz ehrlich, dass sie mit der Kirche nichts am Hut haben und austreten. Viele schimpfen über die Institution Kirche, einige geben an wegen der Missbrauchsskandale auszutreten. Aber nach wie vor der häufigste Grund ist die Steuer.“

Die meisten treten deswegen aus, davon ist auch St. Wolfgangs Pfarrer Michael Henger (65) überzeugt: „Da war vor kurzem auch einer bei mir: Der sollte 300 Euro Kirchensteuer nachzahlen, und dann ist er ausgetreten.“ Sonst hält Pfarrer Henger seine Schäflein aber gut zusammen. In seiner Pfarrgemeinde ist die Zahl der Gläubigen 2018 nur um circa 0,6 Prozent zurückgegangen. Henger vermutet: „Das liegt wohl nicht an mir oder an unserer schönen Kirche, sondern am Glauben der Menschen.“

Aber ein Seelsorger könne einiges dazutun, damit Menschen in der Kirche bleiben: „Man muss den Leuten zuhören und mit ihnen leben –auch außerhalb der Kirche signalisieren: Ich bin für euch da.“ Henger ist seit sieben Jahren Pfarrer in St. Wolfgang und besucht zum Beispiel Dorffeste, Seniorennachmittage und schaut auch mal im katholischen Kindergarten vorbei. Zuvor war er Seelsorger in Wartenberg.

Seinem Mitbruder Philipp Kielbassa rät er: „Er könnte sich zum Beispiel mit dem Pfarrgemeinderat und seinen Mitarbeitern zusammensetzen und überlegen, warum so viele in Oberding austreten und auch die Menschen vor Ort fragen.“ Henger vermutet: „Nach Oberding kommen wegen des Flughafens sehr viele Zugezogene.“ Ihnen fehle die Bindung zur Kirche.

Pfarrer Kielbassa würde sich hingegen wünschen, dass Gläubige erst zu ihm kommen, bevor sie eine Kirchenaustrittserklärung unterschreiben: „Meistens erfahre ich erst Monate später vom Einwohnermeldeamt, dass jemand ausgetreten ist.“ Dann versuche er nochmals Kontakt aufzunehmen: „Und dann höre ich oft, dass jemand zum Beispiel über die Missbrauchsskandale in der Kirche gelesen hat.“

Pfarrer Kielbassa sieht vor allem die überregionale Kirche verantwortlich: „Austretende sagen mir zum Beispiel, dass ein Bischof zu viel Geld verschwende oder der Papst dies und jenes gesagt habe.“ Außerdem kann er sich vorstellen, dass Neubürger der Kirche den Rücken kehren, weil ihnen der Bezug zum Dorf und zum Pfarrer fehlen: „Die bleiben in den Neubaugebieten oft sehr unter sich“, und seien deshalb bei den Gottesdiensten oder Fahnenweihen eher nicht dabei.

Nur das Sakrament der Taufe sei da noch ein Lockmittel, wieder in die Kirche einzutreten oder dabei zu bleiben, sagt er: „Meistens sind es junge Familie, die sich hier niederlassen und ihr Kind taufen lassen wollen.“

Einige Kommunen weigerten sich übrigens, die Zahlen zu den Kirchenaustritten herauszugeben, unter anderem der Vorsitzende der VG Oberneuching, Hans Peis. Der Neuchinger Bürgermeister sagt: „Die Religionszugehörigkeit gehört nach dem Datenschutz zu den besonders sensiblen Daten. Demnach kann keine detaillierte Aufstellung herausgegeben werden.“ Auch Daniela Fischer von der Gemeinde Finsing argumentiert mit dem Datenschutz: „Bei einer so geringen Anzahl der Kirchenaustritte wie in Finsing ist die Möglichkeit relativ hoch, dass die einzelnen Austritte aus Religionsgemeinschaften einzelnen Personen zugeordnet werden können.“

Zahlen für ganz Bayern

25 Prozent mehr Katholiken und Protestanten als im Vorjahr sollen 2018 der Kirche den Rücken gekehrt haben. Das fand der Bayerische Rundfunk heraus – die Studie basiert auf Zahlen aus 57 bayerischen Städten mit mindestens 20 000 Einwohnern. In München traten demnach 13 879 Menschen aus der Kirche aus – 16 Prozent mehr als im Vorjahr und etwa zwei Prozent aller Christen der Stadt.