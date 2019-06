30 Jahre lang Herr über die Salutkanone

Wegen ihm dürfte wohl schon jeder Bürger von Buch am Buchrain das eine oder andere Mal zusammengezuckt sein: 30 Jahre lang war Georg Bondl Kanonier der Gemeinde.

Buch am Buchrain– Künftig wird der 76-Jährige etwas leiser auftreten: Sein Ehrenamt hat er nun an Michael Stanner (26) und Martin Loidl jun. (42) übergeben.

Als der „Pitzer Schorsch“ das Amt übernahm

1989 hat Bondl, der aufgrund seines Wohnsitzes im Ortsteil Pitz oft nur „Pitzer Schorsch“ genannt wird, die Kanonier-Aufgabe von Georg Stockl übernommen. Dieser trat damals aus Altersgründen zurück. Bondl war damals 46 Jahre alt und in Buch als Gemeindearbeiter tätig. Da die Salutkanone im Gemeinde-Bauhof untergebracht war, wurde er von Stockl zur Nachfolge motiviert. Seine künftige Aufgabe als Kanonier: Betrieb und Erhalt der gemeindlichen Salutkanone.

Schließlich blickt das Exemplar aus Buch auf eine lange Historie zurück. Bondl schätzt, dass sie noch aus Zeiten des ersten Weltkriegs stammt. Der Umgang mit dem Geschoss wurde ihm bei einem Lehrgang in München, den auch Böllerschützen belegen müssen, beigebracht. Schwarzpulver, Instandhaltung und Reinigung der Kartuschen, die regelmäßigen TÜV-Kontrollen – all das verantwortete der heutige Rentner 30 Jahre lang.

„Es ist nicht mehr so viel los wie früher“

Mehrmals im Jahr war Bondl auch aktiv im Einsatz. An Festtagen wie Fronleichnam, am Volkstrauertag, bei Jubiläumsfeiern oder bei Beerdigungen von Teilnehmern des zweiten Weltkrieges betätigte er die Salutkanone. Seiner Auffassung nach hat sich die Anzahl der Einsätze über die Jahre verändert. „Es ist nicht mehr so viel los wie früher. Es gibt ja auch nicht mehr so viele Kriegsteilnehmer“, sagt Georg Bondl, der ebenfalls Mitglied beim Bucher Krieger- und Soldatenverein ist.

Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit spielte der „Pitzer Schorsch“ schon länger mit dem Gedanken, aufzuhören. Erfreulicherweise ergab sich der personelle Wechsel dann in diesem Frühjahr unerwartet und zügig: Michael Stanner hatte am Böllerschützenlehrgang teilgenommen, und Martin Loidl jung, der den Tadinger Böllerschützen angehört, besitzt die Berechtigung schon seit über 20 Jahren. Die beiden Männer teilen sich das Bucher Kanonier-Amt ab sofort.

„Es gab nie einen Fehlschuss und keine Schwierigkeiten“

Bürgermeister Ferdinand Geisberger dankte Bondl im Amtsblatt für dessen Engagement und die sehr engagierte, gewissenhafte Arbeit. „Ich habe es immer sehr gerne gemacht“, blickt dieser glücklich zurück. „Es gab nie einen Fehlschuss und keine Schwierigkeiten – alles ist immer gut verlaufen.“ Nur einmal kam Bondl fast nicht zum Einsatz, weil die Salutkanone von einem Gast eingeparkt worden war.

Wie viele Gottesdienstbesucher Bondl in den vergangenen 30 Jahren mit seinen Kanonenschüssen erschreckt hat, weiß der ehemalige Kanonier nicht: „Ich stand ja immer ganz woanders, das habe ich nie mitbekommen“, erzählt er lachend. Mit der Zeit hätten die Bucher aber ungefähr gewusst und geahnt, wann es laut wird.

Wann ist die Premiere mit den Neuen?

Seine Nachfolger haben ihren ersten offiziellen Einsatz am Sonntag, 16. Juni, bei der Eucharistiefeier mit Fronleichnamsprozession ab 9 Uhr. Bondl ist ein letztes Mal dabei und begleitet die „Neuen“ bei der Premiere.

Von Markus Ostermaier