Stieftochter 23 Mal sexuell missbraucht

Stiefvater kommt mit dreieinhalb Jahren Gefängnis davon

Nördlicher Landkreis/Landshut – Ein 34 Jahre alter Kraftfahrer aus dem nördlichen Landkreis muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er seine Stieftochter in 23 Fällen sexuell missbraucht hat. Damit kam er vor dem Landgericht Landshut glimpflich davon, nicht zuletzt weil er geständig war.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Chauffeur vor, seine damals erst achtjährige Stieftochter bis zu ihrem elften Geburtstag 23 Mal sexuell missbraucht zu haben. Anfang 2013 war der 34-Jährige in eine Gemeinde im nördlichen Landkreis gekommen und am Airport als Fahrer beschäftigt. Seine heutige Ehefrau samt deren Tochter hatte er 2008 in Ungarn kennengelernt, 2014 wurde geheiratet. Inzwischen hat das Ehepaar einen gemeinsamen dreijährigen Sohn.

Der psychiatrische Sachverständige Dr. Franz-Xaver Obermaier fand heraus, dass die Ehe auch sexuell intakt war. Der Angeklagte habe nur ab und an mit Freunden Pornos geschaut, aber nie mit Kindern. Eine pädophile Neigung bestritt der 34-Jährige.

Laut der von Staatsanwalt Thomas Bauer vertretenen Anklage hatte er im Zeitraum von September 2013 bis September 2015 seine zunächst noch achtjährige Stieftochter bis zu deren elften Geburtstag bei insgesamt 23 Gelegenheiten missbraucht. Unter anderem hatte er sie im Intimbereich berührt.

Vor der Jugendschutzkammer machte der 34-Jährige, der seit Juli 2018 in Untersuchungshaft sitzt, zunächst von seinem Schweigerecht Gebrauch. Allerdings hatte er aus der Haft heraus in einem Brief an seine Ehefrau die Taten pauschal eingestanden. Es gebe keine Worte und keine Erklärung für seine Taten, hatte er da geschrieben. Und: „Ich glaube immer noch nicht, dass ich so etwas getan und damit alles verloren habe. Ich wollte nicht, dass es so einen Verlauf nimmt und bedauere es zutiefst.“

Letztlich beschwerte er sich noch über die „Grausamkeiten des Gefängnislebens“ und gab sich seine zu erwartende Verurteilung betreffend überraschend optimistisch: Mit ein bis zwei Jahren Haft rechne er.

Der heute 14-jährigen Stieftochter, die sich 2018 einer Schulsozialarbeiterin anvertraut und damit das Verfahren ins Rollen gebracht hatte, blieben ein Auftritt vor Gericht und eine Konfrontation mit dem Stiefvater erspart. Stattdessen wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ihre per Video aufgenommene richterliche Vernehmung in den Prozess eingeführt.

In einem Verständigungsgespräch einigten sich die Prozessbeteiligten für den Fall eines umfassendes Geständnisses auf ein Strafmaß von dreieinhalb bis vier Jahren. Zudem kam man zu dem Schluss, insgesamt elf Fälle aus der Anklage einzustellen, die aber bei der Strafzumessung erschwerend berücksichtigt werden könnten.

Gutachter Obermaier bescheinigte dem 43-Jährigen volle Schuldfähigkeit, auch wenn er im Rahmen des Prozesses überraschend geltend gemacht habe, über viele Jahre hinweg und zur Tatzeit in ganz erheblichem Maße Cannabis konsumiert zu haben. Das, so der Sachverständige, habe die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Täters aber nicht tangiert.

Die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger gingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Die Jugendschutzkammer blieb mit einem Strafmaß von dreieinhalb Jahren für die verbliebenen zwölf Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern am unteren Rand der Verständigung. An diesen Fällen, so Vorsitzender Richter Theo Ziegler, gebe es nach den Angaben des Opfers, verschiedener Zeugen und nicht zuletzt aufgrund des Briefes des Angeklagten an seine Ehefrau keine Zweifel.

Strafmildernd seien sein Geständnis und sein bisher straffreies Leben ebenso ins Gewicht gefallen wie die Tatsache, dass er keine Gewalt angewendet und keinen Geschlechtsverkehr vollzogen habe. Die Vielzahl der Taten sei dagegen straferschwerend gewertet worden. Beide Seiten nahmen das Urteil an.

VON WALTER SCHÖTTL

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Uwe Anspach