A 94: Unfall mit acht Verletzten nach gefährlichem Manöver

Polizei

Von Alexandra Anderka schließen

Schwindkirchen – Zu einem Unfall mit acht Verletzten kam es am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf der A 94 in Fahrtrichtung Passau auf Höhe Schwindkirchen. Wie die Polizei gestern mitteilte befuhr ein 49-Jähriger in einer weißen Mercedes B-Klasse aus dem Landkreis Ulm mit fünf Insassen, davon ein Kleinkind, den linken Fahrstreifen in Richtung Passau.

Vor ihm befand sich ein schwarzer Mazda, eventuell ein SUV beziehungsweise ein Mazda 3. Der Fahrer hinderte den Mercedesfahrer am Überholen. Laut Zeugenaussagen nötigte dieser den Mazda, indem er sehr dicht auffuhr. Letztendlich bremste der Mazdafahrer plötzlich unvermittelt ab, so dass der Mercedes nach rechts ausweichen musste, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Dabei prallte er gegen die linke hintere Seite eines auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen österreichischen Audi A6, der von einem 38-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Im Audi befanden sich drei Personen, darunter ebenfalls ein Kleinkind. Der Audi geriet ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Der Mercedes überfuhr zwei Warnbaken und blieb an der Böschung am Standstreifen liegen. Der Mazda hingegen setzte seine Fahrt unbehelligt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Im Mercedes wurden eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt. Auch die drei Insassen des Audi wurden leicht verletzt. Drei der Leichtverletzten wurden nicht in Krankenhäuser transponiert, die anderen fünf wurden von mehreren Rettungswagen in verschieden Krankenhäuser eingeliefert. Der zur Hilfe gekommene Rettungshubschrauber konnte ohne Krankentransport weiter fliegen.

Die Autobahnpolizeistation Mühldorf bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter Tel. (0 86 31) 3 67 33 10 melden. Die Richtungsfahrbahn Passau war für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt. Durch die Feuerwehr St. Wolfgang, Lendorf und Reithofen wurde der Verkehr an der Anschlusstelle Dorfen abgeleitet. Der Verkehr konnte gegen 21.45 Uhr durch die Isentalautobahn GmbH wieder freigegeben werden. and