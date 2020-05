Horror-Unfall bei Porsche-Probefahrt: Drei Brüder geraten unter Sattelschlepper

Auf der A92 kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall. Drei Brüder verunglückten mit einem Porsche bei einer Probefahrt.

Auf der A92 in Richtung Deggendorf hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Ein Porsche Cayenne verunglückte bei einer Probefahrt.

In dem Sportwagen befanden sich wohl drei Brüder.

Langenpreising - Auf der A 92 hat sich am Samstag gegen 12 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein Porsche Cayenne krachte ersten Informationen zufolge in einen Sattelschlepper.

Horror-Unfall auf A92: Porsche kracht unter Sattelschlepper

Der Unfall ereignete sich auf der A92 München Richtung Deggendorf kurz hinter der Anschlussstelle Moosburg/Langenpreising. Der Porsche war mit drei Personen besetzt - wohl drei Brüder. Laut Zeugenaussagen war der Sportwagen mit stark überhöhtem Tempo unterwegs.

Die drei Brüder (40, 40 & 44) befanden sich auf einer Probefahrt. Der Porsche fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur, als ein Klein-Lastwagen dorthin wechseln wollte. Dessen Fahrer bemerkte den von hinten nahenden Porsche und wollte deshalb wieder nach rechts ziehen. Gleichzeitig wollte der Porsche-Fahrer eine mögliche Kollision verhindern und zog ebenfalls nach rechts.

Porsche verunglückt bei Probefahrt auf A92: Beifahrer schwebt in Lebensgefahr

Der Porsche krachte daraufhin unter den Sattelschlepper eines Lkws, dabei wurde die rechte Seite aufgerissen. Der Beifahrer schwebt in Lebensgefahr und wurde in eine Münchner Klinik geflogen. Die beiden anderen Brüder wurden schwerverletzt und kamen in Kliniken nach Landshut und Freising.

Die Autobahn ist komplett gesperrt, Trümmerteile liegen auf der Fahrbahn verstreut. Der Stau geht mittlerweile bis zur Anschlussstelle Erding/Flughafen. In Fahrtrichtung Landshut bleibt die Autobahn noch bis 16 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird bei Moosburg Süd ausgeleitet. Vor Ort sind die Verkehrspolizei Freising und die Feuerwehren Moosburg, Langenpreising und Aitting.

Weitere Informationen folgen.