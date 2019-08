A92: Munteres Wechselspiel der Sperrungen

Die Sanierungsarbeiten auf der A 92 schreiten voran. In Fahrtrichtung Deggendorf ist derzeit die Anschlussstelle Freising-Ost gesperrt und die Anschlussstelle Erding offen. Doch in wenigen Tagen wendet sich das Blatt. Wie die Autobahndirektion Südbayern mitteilt, wird die Anschlussstelle Freising-Ost in der Nacht von Montag, 2., auf Dienstag, 3. September, geöffnet und die Anschlussstelle Erding geschlossen. Das bleibt so bis zum 20. September.

Nördlicher Landkreis – In dieser Zeit kann man also von der FTO an der Erdinger Anschlussstelle auf die A 92 Richtung Deggendorf nicht einfahren. Außerdem, teilt die Direktion auf Nachfrage mit, kann man von München kommend nicht von der Autobahn abfahren. Von Deggendorf kommend, in Fahrtrichtung München, sind die Anschlussstellen dagegen frei.

Wie mehrfach berichtet, werden die Arbeiten zur grundhaften Erneuerung der A 92 heuer mit dem Abschnitt von Freising-Ost bis Erding fortgesetzt. Mittlerweile ist die Bauphase drei erreicht, also die Erneuerung der Fahrbahn Richtung Deggendorf. Die beiden Anschlussstellen müssen pro Fahrtrichtung jeweils für circa drei Wochen Richtung Deggendorf gesperrt werden. In der Zeit von Ende August bis Mitte Oktober werden abwechselnd für jeweils zwei bis drei Wochen die Anschlussstellen Erding und Freising-Ost mehrfach gesperrt, während die jeweils andere Anschlussstelle freigegeben wird.

Das muntere Wechselspiel geht so weiter: In der Nacht vom 20. auf den 21. September wird wieder Freising-Ost gesperrt und Erding geöffnet. Vom 5. auf den 6. Oktober wird dann Freising-Ost frei und Erding dicht gemacht. Das bleibt dann voraussichtlich so bis zum Ende der Bauphase drei am 14. Oktober. „Ab dem 15. Oktober sind wieder beide Anschlussstellen uneingeschränkt befahrbar“, verspricht die Autobahndirektion.

Das komplexe Bau- und Verkehrsführungskonzept sieht vor, dass immer eine der benachbarten Anschlussstellen Erding oder Freising-Ost genutzt werden kann. Ebenso bleiben die Anschlussstellen in Gegenrichtung geöffnet, so dass bei der Sperrung der Anschlussstelle Richtung Deggendorf nach München auf die Autobahn aufgefahren und an der nächsten Anschlussstelle gewendet werden kann und umgekehrt. Die Umleitungen erfolgen jeweils über die be-nachbarten Anschlussstellen.

Abschließend steht heuer noch die Bauphase vier an, bei der der Verkehr die Autobahn wieder in beide Richtungen befährt. Die Arbeiten finden dann im Bereich des Mittelstreifens statt. Dann wird der Verkehr in beiden Richtungen nach außen gedrückt, um in einer Inselbaustelle die Öffnungen im Mittelstreifen zu schließen und die Betongleitwände mit Erde zu hinterfüllen.

Wegen der Verkehrssicherheit und der erforderlichen Baustellenzufahrten von der Autobahn direkt in die Baustelle wird die Geschwindigkeit im Baustellenbereich in den Hauptbauphasen auf Tempo 80 begrenzt.

Die alte Betonfahrbahn der A 92 hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und wird daher schrittweise in den kommenden Jahren auf kompletter Länge zwischen dem Flughafen München und Dingolfing-Ost grundhaft erneuert. Der alte Beton wird ausgebaut und durch eine neue Asphaltfahrbahn ersetzt. In diesem Zusammenhang werden auch die Brücken erneuert oder saniert. Der diesjährige Bauabschnitt ist neun Kilometer lang. Er beginnt westlich der Anschlussstelle Freising-Ost und führt zum Bauende des letztjährigen Abschnitts westlich der Anschlussstelle Moosburg-Süd.

Die Kosten für die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und der Sanierung von 26 Unterführungen – 13 pro Fahrtrichtung – sowie einer Überführung betragen rund 30 Millionen Euro. Da die Arbeiten unter freiem Himmel stattfinden, sind sie, was den Zeitplan anbelangt, stark von der Witterung abhängig.