Alte Schlitten funkeln in der heißen Sonne

Von: Hermann Weingartner

Zur großen Schau geparkt: Oldtimer aus Nah und Fern auf dem Volksfestplatz. © Hermann Weingartner

200 Teilnehmer beteiligen sich beim Oldtimer-Korso rund um Dorfen, auch viele Vespas waren dabei.

Dorfen – „Altes Eisen rostet nicht“ – dieses Sprichwort wurde am gestrigen Mariä-Himmelfahrt-Feiertag beim Oldtimer-Treffen im Rahmen des Dorfener Volksfests anschaulich bestätigt. Das alte Eisen der herrlichen Autokarossen längst vergangener Tage blitzte und funkelte in der Vormittagssonne, während die alten Traktoren als wuchtige Maschinen mit viel Eisen beeindruckten. Als Veranstalter freuten sich die Oldtimerfreunde Armstorf über mehr als 200 Teilnehmer.

Oldies aus dem ganzen Gäu, Rosenheim, Landshut, Bonn und sogar Italien samt stolzen Besitzern kamen bereits um 9 Uhr zum Weißwurstfrühstück in die Festhalle. Gleich nebenan am Volksfestplatz waren derweil die Oldtimer zur großen Schau geparkt, wo vom Vortag auch noch ein paar neue Autos standen.

Bestaunt wurden die Oldtimer von vielen großen und kleinen Besuchern. „Das waren noch schöne Autos“, gab es öfter zu hören. Viel Blech, große Motoren und oft noch mehr PS unter der Haube, die jede Menge Sprit schlucken. Klimakrise, CO2-Ausstoß und E-Mobilität waren im letzten Jahrhundert noch kein Thema.

Zu sehen gab es wunderschöne alte Schlitten, wie etwa Mustang, Corvette, Chevrolet oder Opel GT, Porsche und einen Pontiac Firebird mit 442 PS. Und die Feuerwehr Dorfen präsentierte ihr 30 Jahre altes LF16, das noch in Dienst ist.

Als Oldtimer und damit als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ gelten in Deutschland Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurden. Zu erkennen sind sie an einem „H“ am Kennzeichen.

Auch zahlreiche Motorräder sowie die legendären Vespas fanden sich zu diesem Treffen ein. 1946 hatte das italienische Unternehmen Piaggio die erste Vespa (italienisch Vespe) auf den Markt gebracht, die mit ihrem Design-Charme bis heute der berühmteste Motorroller weltweit ist.

Ordentlicher Lärm und Benzindampf machte sich dann mit einem Schlag um 13 Uhr über dem Volksfestplatz breit. Da wurden die Motoren gestartet, um vor zahlreichen Zuschauern zum Ausklang zu einem stattlichen, höchst ansehnlichen Oldtimer-Korso rund um Dorfen aufzubrechen.

Heute dürfen sich die älteren Wiesn-Besucher freuen. Weit über 2000 Senioren und Seniorinnen (ab 65 Jahre) sind zum beliebten Seniorennachmittag vom Landkreis (im jährlichen Wechsel mit der Stadt) zur bayerischen Brotzeit mit Freibier und Hendl eingeladen. Ab 14 Uhr kann Landrat Martin Bayerstorfer in der Festhalle sicher wieder fast 2000 Besucher der Generation Ü65 begrüßen. Zur Unterhaltung spielt die Dorfener Stadtkapelle auf, die auch die Besucher abends (ab 19 Uhr) beim Tag der Nachbarschaft und Treffen der lokalen Prominenz, Politiker, Behörden- und Öffentlichkeitsvertreter unterhält.

Erneut wird in Dorfen aus Umweltgründen und Brandgefahr auf ein Feuerwerk verzichtet. Wie schon vergangenes Jahr startet ab 22.15 Uhr in der Festhalle ein umweltfreundliches und sicher nicht brandgefährliches „Laser-Feuerwerk“.

Das weitere Programm:

auf www.volksfest-dorfen.de