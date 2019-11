Trotz starker Leistung werden die Altenerdinger Handball Männer nicht belohnt

SpVgg muss sich trotz der besten Saisonleistung in Eichenau in Schlussphase 26:28 geschlagen geben.

Altenerding – Die beste Saisonleistung reichte für die Handballmänner der SpVgg Altenerding knapp nicht aus. Auch wegen einiger unglücklicher Entscheidungen der Unparteiischen unterlagen sie beim Landesliga-Spitzenteam Eichenauer SV 26:28 (14:16).

Trainer Nico Jovanovic haderte mit dem Ergebnis, nicht aber mit der Vorstellung seiner Truppe: „Alle haben von der ersten bis zur letzten Minuten gekämpft. Dazu haben wir wenige technische Fehler gemacht. Ich bin stolz auf meine Mannschaft.“ Selbst der gegnerische Trainer, ein guter Freund von Jovanovic, hätte im Anschluss zugegeben, dass der Sieg unverdient gewesen wäre.

Im SpVgg-Tor stand diesmal Frank Lippert, und er zeigte viele überragende Aktionen. Dazu spielte Altenerding in der Abwehr stark und schaffte bis zum 5:5 eine ausgeglichene Partie. Dann kamen allerdings die Gastgeber besser auf und holten sich die Führung. 13:10 stand es zwischenzeitlich. Zum Ende des ersten Abschnitts versuchten die Gäste noch einmal alles, 16:14 lautete das Halbzeitergebnis. Ein Tor hätten die Gäste aber mindestens noch verdient gehabt, denn der hervorragende Severin Henrich startete einen Gegenstoß, wurde aber von den Schiedsrichtern wegen eines Stürmerfouls zurückgepfiffen. Warum? Das wusste niemand in der Halle.

Mit zwei Toren Rückstand ging es also in die Kabine, und in der zweiten Hälfte übernahmen die Bibe das Kommando. Sie agierten jetzt mit einer offensiven Abwehr, nach vorne präsentierte sich der junge Joseph Whynalek auf Außen immer wieder in sehr guter Form. Beim Stand von 18:16 für den SV gab es allerdings die nächste fragwürdige Entscheidung. Lukas Donaubauer griff bei einem gegnerischen Angriff den Eichenauer Spieler leicht ins Gesicht. Zwei Minuten wären logisch gewesen, doch der Altenerdinger musste mit einer glatten Roten Karte vom Feld.

Davon ließe sich die SpVgg aber nicht beirren. Henrich und Kilian Schweinsteiger wirbelten jetzt aus dem Rückraum, und ihre Mannschaft holte auf. Knappe sieben Minuten vor dem Ende führte Altenerding sogar 24:23 und war drauf und dran, gegen den Ligafavoriten die Sensation zu schaffen. Der gegnerische Coach reagierte dann aber mit einer Manndeckung gegen die beiden starken Rückraumspieler, damit kam Altenerding nicht zurecht. So drehte der Eichenauer SV die Partie in den letzten Minuten und holte sich den knappen Erfolg.

Jovanovic bedauerte: „Es ist schade. Wir wurden für eine super Leistung diesmal wieder einmal nicht belohnt. Wenn wir aber weiter so auftreten, kommen die Punkte auf jeden Fall.“

SpVgg-Tore:

Lukas Donaubauer 5, Maximilian Arnold 5, Christopher Schmalz 4, Franco Callovini 3, Joseph Whynalek 2, Severin Henrich 2, Kilian Schweinsteiger 2, Thomas Peteranderl 2 und Simon Rüdiger. hz