69:66 gegen Passau – Fans schreien Altenerding zum Sieg

Nach drei Niederlagen und einer anstrengenden Auswärtsspieleserie meldeten sich Altenerdings Basketballer mit einer Kampfleistung zuhause zurück.

Altenerding –Nach drei Niederlagen und einem anstrengenden Roadtrip – im Oktober waren ausschließlich Auswärtsspiele zu bestreiten – meldeten sich Altenerdings Basketballer mit einer Kampfleistung zuhause zurück. Gegen den TSV Passau gewannen sie 69:66 (17:14, 17:18, 13:16, 22:18).

Rund 100 Zuschauer drängten sich in die große Halle der Herzog-Tassilo-Realschule, um endlich einmal wieder ein Heimspiel zu besuchen. „Es war eine tolle Atmosphäre und Stimmung hier in der Halle. Die Unterstützung, die wir bei Heimspielen bekommen, ist phänomenal. Vielleicht zu gut“, sagte Trainer Christos Paraschidis nach dem Spiel mit einem Schmunzeln.

Einfache Punkte verschenkt

Damit deutete er auf den einzigen großen Negativpunkt an diesem Abend hin: die Freiwurfquote von 39 Prozent (13/33). „Wenn wir diese einfachen Punkte gemacht hätten, wäre das Spiel mit 15 Punkten Unterschied ausgefallen“, so der Trainer. Des Weiteren gerieten die Altenerdinger früh in Foulprobleme durch eine strikte Spielleitung der Schiedsrichter. So hatte Team-Oldie Pedro Medeiro dos Anjos bereits im zweiten Viertel sein viertes Foul und war nur noch ein Vergehen davon entfernt, für den Rest des Spiels auf der Bank sitzen zu müssen.

Dennoch freute sich der Coach über die deutliche Leistungssteigerung: „Wir haben mit mehr Leidenschaft und Einsatz gespielt, unser Passspiel ist deutlich besser geworden, um viel öfter den freien Mitspieler zu finden und somit zu schönen Korberfolgen zu kommen.“

Zonenverteidigung zwingt Passau zu Ballverlusten

Die Foulproblematik vereinzelter Spieler zwang den Trainer jedoch zu einer taktischen Umstellung in der Defensive. Die Basketballer erhöhten den Druck mit Hilfe einer Zonenverteidigung und gaben die aggressive Mannverteidigung auf. Mit der flächenabdeckenden Defensive zwangen die Altenerdinger die Passauer zu vielen Ballverlusten und sorgten bei den Gästen in der Offensive für Probleme.

„Die Fans haben einen großen Anteil an unserem Sieg, sie haben uns gepushed und motiviert. Es war eine tolle Teamleistung, und es tut gut, nach den letzten drei Spielen endlich mal wieder gewonnen zu haben. Jetzt wollen wir diesen Positivtrend auch am Sonntag gegen Wolnzach wieder nutzen“, sagte Kapitän Jonah Richardson nach dem Spiel.

SpVgg-Punkte:

Jonah Richardson 16, Kristof Vadasz 14, Johannes Poppel 13, Lorenz Wolf 12, Pedro Medeiros dos Anjos 9, Luis Winkler 5.

Luis Untermoser