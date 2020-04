Ampel defekt: Unfall mit drei Verletzten

Auf der Wasserwerkkreuzung in Altenerding kracht es immer wieder. Diesmal spielte die ausgefallene Ampelanlage eine entscheidende Rolle.

Altenerding - Nach Angaben der Polizei fuhr ein 35-Jähriger aus Erding mit seinem VW-Golf auf der Straße am Wasserwerk Richtung Altenerding. Auf der Kreuzung bog er nach links in Richtung Innenstadt ab. Dabei nahm er dem Fahrzeug eines Reinigungsunternehmens aus München die Vorfahrt. Dieser prallte dem Golf in die hintere linke Flanke. Dabei kippte der Piaggio mit völlig eingedrückter Front auf die Seite. Die beiden Insassen, ein 54-Jähriger und eine 37-Jährige aus München, wurden ebenso leicht verletzt wie der Verursacher. Sie kamen ins Erdinger Klinikum. Das BRK Erding war mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen vor Ort. Die Feuerwehr Altenerding regelte den Verkehr und band auslaufende Stoffe. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. ham