Angst um die Zukunft der Schwindkirchener Schule

Wollten wissen, wie es mit der Grundschule in Schwindkirchen weitergeht: (v. l.): Stephanie Irl, Julia Sternegger, Barbara Hollweck, Annegreth Schuster mit Tochter Isabella und Melanie Gruber. Bürgermeister Heinz Grundner (M.) nahm dazu Stellung. © Alexandra Anderka

Der Elternbeirat übergibt eine Liste mit knapp 600 Unterschriften an Bürgermeister Heinz Grundner, mit der sie fordern, dass die Grundschule Schwindkirchen erhalten bleibt.

Schwindkirchen/Dorfen – Eine Liste mit fast 600 Unterschriften legten Elternbeiratsvorsitzende Barbara Hollweck und vier weitere Mütter aus Schwindkirchen Bürgermeister Heinz Grundner gestern im Rathaus vor. Es geht um den Erhalt der Grundschule Schwindkirchen, der aber laut dem Bürgermeister nie zur Debatte gestanden habe. „Diese Befürchtung kann ich absolut entkräften“, betonte er bei der Übergabe, „dafür ist der Schulstandort Schwindkirchen viel zu wichtig und dafür haben wir schon zu viel in die Schule investiert.“ Er bat die Mütter, diesem Gerücht nicht Vorschub zu leisten, denn darauf reagiere er mittlerweile „allergisch“.

Zum Hintergrund: Vergangenes Schuljahr war Rektorin Gisela Steinberger in Pension gegangen. Seither übernimmt Thomas Emrich, Rektor an der Grundschule am Mühlanger, kommissarisch die Schulleitung in Schwindkirchen. Kerstin Schneider, Lehrerin in Schwindkirchen, ist seine Vertretung. Für ihn stellt sich die Situation wie folgt dar: „Diese Form ist nicht dauerhaft sinnvoll. Fakt ist: Ich bin der Verwalter, und Frau Schneider ist die Schulleiterin der Herzen.“

An der Grundschule im Dorfener Ortsteil Schwindkirchen mit seinen 700 Einwohnern werden derzeit 48 Schülerinnen und Schüler in drei Kombiklassen unterrichtet. Laut Grundner ist das für eine eigene Schulleitung zu wenig. Es brauche 50 Schüler im langjährigen Mittel, damit die Regierung von Oberbayern eine Schulleitungsstelle ausschreibe. Und dann müsse noch geeignetes Personal zur Verfügung stehen.

Hollweck, die als Kind selbst die Schwindkirchener „Traditionsschule“ besuchte, hatte sofort Lösungen parat: „Frau Schneider übernimmt jetzt schon die meisten Schulleitungsaufgaben, die Elternschaft findet sie prädestiniert, und die Schule am Mühlanger hat eher zu viele Schüler, die wir auffangen könnten. Wir haben eine große gemeinsame Sprengelgrenze.“ Zudem sei ein Baugebiet in Schwindkirchen geplant, das einen Zuzug von Familien mit sich bringe.

Grundner versicherte, dass er mit dem Schulamt Erding bereits im Gespräch sei und die Prognosen für künftige Schülerzahlen angefragt habe. Diese erwarte er in der kommenden Woche. Infrage kämen Schüler aus Unter- und Oberhausmehring, Am Brühl und Kloster Moosen. Gleichzeitig sprach er sich aber gegen „Schülertourismus“ aus. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen. Er versprach, dass er die Möglichkeiten einer Sprengeländerung prüfen wolle. Letztlich müsse das aber der Stadtrat genehmigen.

Bezüglich Bautätigkeit und Zuzug in Schwindkirchen meinte er: „Wir wollen das neue Baugebiet, sind auch in erfolgversprechenden Gesprächen, bis dort das erste Haus steht, vergehen aber drei bis vier Jahre.“

Sowohl den Eltern als auch den Lehrern ist es wichtig, dass nicht nur die Klassenzimmer der Schwindkirchener Grundschule erhalten bleiben, sondern zeitnah eine Schulleitung installiert wird, denn das macht laut Lehrerin Kerstin Schneider einen großen Unterschied: „Eine Schulleitung ist die rechtliche Grundlage für einen Elternbeirat und eine Verwaltungsstelle.“

Fehlt der Elternbeirat „ist das Dorf nicht mehr in der Schule“. Schneider, die seit eineinhalb Jahren in Schwindkirchen unterrichtet, bezeichnet die Schule als „Goldstück, eine überschaubare Landschule mit eigenem Profil und Wir-Gefühl“, das verloren ginge, wenn die Eltern keine Feste und Aktionen mehr auf die Beine stellen würden.