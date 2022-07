Auf dem Herbstfest Erding zieht frischer Wind ein

Der neue Festwirt des Weißbräuzelts, Patrick Schmidt (o. r.), mit Familie. © Herbstfest Erding

Ab dem diesjährigen Herbstfest Erding übernimmt der Landshuter Patrick Schmidt die Rolle als Festwirt für das Weißbräuzelt. Tische können bereits reserviert werden.

Die Ära Pianka ist auf dem Herbstfest Erding vorbei, jetzt wird die Ära Schmidt beginnen. „Ich bin mit Leib und Seele Festwirt und möchte das auch in Erding bleiben“, sagt Patrick Schmidt. Der Landshuter übernimmt ab dem diesjährigen Herbstfest das Weißbräuzelt.

Beim 80. Herbstfest Erding ist Patrick Schmidt der Festwirt im Weißbräuzelt. Die Vorbereitungen laufen. © Erdinger Weißbier

Patrick Schmidt ist der neue Festwirt im Erdinger Weißbräuzelt

Als Festwirt des Weißbräuzelts ist es für ihn eine Premiere, nicht aber das Herbstfest selbst. Denn das kennt er von der Pike auf. „Ich hab’ früher selber dort schon gearbeitet“, verrät der 32-Jährige. Ob Hendl braten, Enten zubereiten oder Pommes frittieren: Schmidt kennt die Küche von Grund auf. „Ich habe die Abläufe gesehen und habe viel in den eigenen Festzeltbetrieb übernommen“, so Schmidt, der auf der Landshuter Dult oder auf den Volksfesten in Taufkirchen oder Wasserburg schon Erfahrungen sammeln konnte. Zudem betreibt er das Wirtshaus „Zollhaus“ in Landshut. Und genau dort kam Werner Brombach inkognito zum Essen und war schnell von Schmidts Fähigkeiten überzeugt – sowohl mit der kulinarischen Auswahl als auch mit den organisatorischen Abläufen und der Einstellung des leidenschaftlichen Kochs. Als Gast war er schon des Öfteren auf dem drittgrößten Volksfest Oberbayerns dabei. „Wer kennt das Erdinger Herbstfest nicht?“, meint er schmunzelnd.

Es ist mir jetzt eine Ehre, Festwirt zu sein.

Herbstfest Erding: Jetzt schon Tische reservieren

Für den Herbstfestbesucher wird sich bei der 80. Volksfestgaudi aber nicht viel ändern. Denn Schmidt setzt bei seiner Premiere auf Bewährtes. Das Zelt wird genauso aussehen, das süffige Erdinger Festbier und kulinarische Schmankerl gibt’s natürlich auch. Die Speisekarte hat Schmidt etwas verkleinert. Der Renner bleibt natürlich das Herbstfest-Hendl. Es werden aber keine Burger und auch keine Rinderlende serviert. Dafür können sich die Gäste jetzt einen ofenfrischen Rollbraten schmecken lassen.

Wer sich seinen Tisch im Weißbräuzelt schon sichern will, kann unter www.weissbierzelt-erding.de reservieren. Die Mindestabnahmemenge sind 20 Bier- und zehn Hendlzeichen. Der Bierpreis liegt bei 9,60 Euro. Auswählen kann man bei der Buchung zwischen Abholung der Zeichen im Festbüro oder Zusendung der Marken an die gewünschte Adresse.

Familie Schmidt unterstützt beim Herbstfest Erding: Weitere Helfer gesucht

Unterstützt wird Schmidt von seiner Ehefrau Steffi, die auch beim Auszug dabei sein wird. Seine Mutter Marille Schmidt wird das Festbüro managen. In den Startlöchern steht mit Leni (9) auch schon die Festwirtin in spe. Denn die ältere Tochter der Schmidts ist schon jetzt mit Begeisterung im Schmidt-Familienbetrieb bei der Sache. Und auch Emma (7) und Xaver (4) gefällt das rege Treiben.

Die Familie Schmidt sowie Bedienungen, Küchen- und Schankpersonal freuen sich auf das Herbstfest Erding. © Herbstfest Erding

Doch es braucht noch viele, viele weitere helfende Hände, und zwar durch Bedienungen, Küchen- und Schankpersonal. „Wir sind schon auf einem guten Weg“, freut sich der Landshuter. So haben zahlreiche Stammbedienungen aus Erding wieder zugesagt.

Am liebsten sind uns natürlich auch immer alteingesessene Bedienungen. Doch Personal wird noch gesucht. Auch Neueinsteiger, die einfach Spaß daran hätten, auf dem Herbstfest zu arbeiten, geben wir gerne eine Chance. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit sind ganz wichtig. Und dann ist ganz viel Technik dabei. Wir geben da gerne einen Crashkurs im Maßkrugtragen. Ins Fitnessstudio muss man vorher nicht gehen

Außerdem werden Auf- und Abbauhelfer immer gesucht. Wer Interesse hat, soll einfach eine E-Mail an office@festhalle-schmidt.de senden. (Daniela Oldach)

Es werden Bedienungen, Auf-und Abbauhelfer, Schankpersonal und Küchenpersonal für das Herbstfest in Erding gesucht. © Festhalle Schmidt

Anfahrt zum Herbstfest Erding