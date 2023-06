Aus R. Wieder GmbH wird ZWP Ingenieur-GmbH - Umfirmierung zum 01.01.2023

Die ZWP Ingenieur-GmbH sucht TGA-Ingenieur:innen im Bereich Elektro-/Nachrichtentechnik. © ZWP Ingenieur-GmbH

Die R. Wieder GmbH heißt jetzt ZWP Ingenieur-GmbH und sucht nach neuen TGA-Ingenieur:innen für die Standorte Erding und München.

Das Ingenieurbüro R. Wieder GmbH ist bereits seit 2019 ein Tochterunternehmen der ZWP Ingenieur-AG und somit ein starker Partner im Bereich der Planung für Technische Gebäudeausrüstung mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik und Nachrichtentechnik. Mit der Umfirmierung nutzt die ZWP Ingenieur-GmbH das Potenzial für weitere Synergien dort, wo es förderlich ist und bleibt gleichzeitig als lokaler Partner der Tradition am Standort Erding verpflichtet. Mit rund 20 Mitarbeiter:innen am Standort Erding plant die ZWP Ingenieur-GmbH weiterhin eigenständig Projekte im Bereich der elektrotechnischen Gebäudeausrüstung und ist auch in Projekten der ZWP Ingenieur-AG tätig.

Geschäftsführer sind Herr Torsten Rink und Herr Tobias Czarnecki. Das Leistungsspektrum der ZWP Ingenieur-GmbH umfasst, neben der allgemeinen Elektrotechnik im Starkstrombereich, auch die Projektierung von Trafostationen, Notstromversorgungsanlagen, Photovoltaikanlagen, fördertechnischen Anlagen, Beleuchtungsanlagen in Freibereichen, Flutlichtanlagen sowie Schwachstromanlagen aller Art (Brandmeldeanlagen, Sprachalarmierungsanlagen, Beschallungsanlagen, Medientechnische Anlagen, Konferenzanlagen, EIB-/KNX-Technik und vieles mehr). Zu den nationalen und internationalen Projekten gehören unter anderem der Wiederaufbau der Traditionsgaststätte Paulaner am Nockherberg in München, der Neubau der Hauptverwaltung der DHL in Frankfurt und die Hauptverwaltung der Deutschen Lufthansa in Köln.

Gesucht: TGA-Ingenieur:innen im Fachbereich Elektro-/Nachrichtentechnik am Standort in Erding!

Gemeinsam Zukunft gestalten – Nachhaltig. Zuverlässig. Unabhängig.

Die erfahrenen Ingenieur:innen entwickeln innovative, nachhaltige und auf die speziellen Anforderungen unserer Bauherr:innen zugeschnittene Lösungen und zeigen effektive Wege zu einem umweltgerechten gebäudetechnischen Standard. Als eines der führenden Ingenieurbüros der technischen Gebäudeausrüstung und des Gebäudemanagements steht die ZWP Ingenieur-GmbH als unabhängiger Planungspartner seit nunmehr 40 Jahren an der Seite der Kund:innen – von der ersten Projektidee bis zur zuverlässigen Umsetzung und dem wirtschaftlichen Betrieb ihrer Vorhaben. Mit 8 Standorten deutschlandweit ist die ZWP Ingenieur-GmbH immer nahe an ihren Auftraggeber:innen und an ihren Bauvorhaben.

Gesucht: TGA-Ingenieur:innen im Fachbereich Heizungs-/Kälte-/Klima- und Sanitärtechnik am Standort in München!

Unsere Vision

Das Unternehmen hat eine klare Vision, nämlich gemeinsam mit den Kund:innen und Mitarbeiter:innen nachhaltige und klimafreundliche Immobilien zu entwickeln und so eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten. Dabei legt es großen Wert auf visionäres Denken und gemeinsame Werte in der Unternehmenskultur.

Um diese Vision zu verwirklichen, setzt die ZWP Ingenieur-GmbH auf fünf Kernprinzipien:

individuelle Planungen mit höchster Qualität

ganzheitliche Konzepte für zukünftige Generationen

engagierte Zusammenarbeit

unabhängige Kompetenz und Kundennähe

sowie nachhaltiger Erfolg durch langfristiges und ganzheitliches Denken und Handeln

Die ZWP Ingenieur-GmbH ist stolz auf ihre Arbeit und engagiert sich leidenschaftlich für jedes Projekt. Das Unternehmen nutzt innovative und bedienfreundliche Technologien, um den Kund:innen eine optimale Planung zu bieten und setzt dabei auf CO2-neutrale und Niedrigstenergiekonzepte für eine nachhaltige Bauweise. Die Qualitätssicherungskonzepte und eine BIM-Planung sorgen für höchste Qualität bei jedem Projekt. Die Förderung und Weiterbildung der Mitarbeiter:innen ist für die ZWP Ingenieur-GmbH ebenso wichtig wie der intensive Austausch zwischen den Niederlassungen und Kund:innen. Die lokale Präsenz ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit den Kund:innen und eine effektive Umsetzung der Projekte durch die Projektleiter:innen als Vermittler zwischen Spezialist:innen und Bauherr:innen.

