Autohaus Hans Maier Erding: innovative Neuheiten von Audi und Volkswagen

Teilen

Wie immer ist das Autohaus Hans Maier auch in diesem Jahr auf der Erdinger Autoschau vertreten. © Autohaus Hans Maier Erding

Auf der Automobilausstellung Erding präsentiert das Autohaus Hans Maier innovative Neuheiten von Audi und Volkswagen.

Mit rund 30 Fahrzeugen machen sich die Mitarbeiter des Autohauses Hans Maier auf den Weg zur Automobilausstellung Erding. Einer davon ist der vollelektrische Volkswagen ID.5.

Das beliebte und kraftvolle E-Auto schafft eine moderne Symbiose aus SUV und Coupé und will elektrische Mobilität neu definieren. Das eindrucksvolle Exterieur-Design mit einem Dach in Schwarz, Designelementen in Silber und einem exponierten Heckspoiler zieht die Blicke auf sich. Doch auch innen kann sich der ID.5 sehen lassen: Unter anderem sind Armaturenbrett, Handyablage und Türen sanft beleuchtet. Serienmäßig kann zwischen zehn Farben gewählt werden, optional sind es sogar 30. Auch in Sachen Reichweite ist der sportliche SUV eine Klasse für sich. Je nach Modell sind bis zu 520 Kilometer mit einer Batterieladung möglich. Und das geht dank des VW-Ladedienstes We Charge ganz einfach in ganz Europa. Der Ladevorgang ist bequem über eine App steuerbar.

Der vollelektrische Volkswagen ID.5 schafft eine moderne Symbiose aus SUV und Coupé. © Autohaus Hans Maier Erding

Autohaus Maier in Erding: Immer auf der Höhe der Zeit – vom kompakten SUV bis zum Sportback

Der kleine Taigo zeichnet sich durch seinen sportlichen Charakter aus. © Autohaus Hans Maier Erding

Der neue Volkswagen Taigo: Der kleine SUV zeichnet sich durch seinen sportlichen Charakter aus. Besonders auffällig sind die stylische LED-Lichtleiste, die dunkelrote Hecklichtsignatur und die dynamische Heckschürze. Unter der Haube versteckt sich entweder ein Ein-Liter-Motor (mit 95 oder 110 PS) oder ein 1.5 TSI mit 150 PS. Letzterer kommt maximal auf 212 Stundenkilometer. Und hinter der Heckklappe ist Platz für stolze 440 Liter Gepäck.

Der neue Audi Q4 Sportback e-tron: Der elektrisch betriebene Q4 Sportback e-tron ist seit seiner Markteinführung im Juni 2021 sehr stark nachgefragt im Autohaus Maier und unglaublich beliebt bei den Kunden. Das klare Design gibt der Zukunft der Elektromobilität eine charakteristische Form. Mit fokussierender Fahrzeugfront und kraftvollem Heck. Das progressive Interieur ist durch technologische Innovationen, Sportlichkeit und Funktionalität geprägt. Unter der Haube befinden sich je nach Motorvariante zwischen 170 und 299 PS, die von Null auf 100 in bis zu 6,2 Sekunden beschleunigen und mit einer Ladung bis zu 542 Kilometer fahren können.

Audi Q4 Sportback e-tron: 299 PS, von null auf 100 in bis zu 6,2 Sekunden. © Autohaus Hans Maier Erding

Verbrauchswerte:

ID.5 Q4 Sportback e-tron Stromverbrauch: kombiniert 15,9-14,6 kWh/100 km Stromverbrauch kombiniert: 19,7-16,0 kWh/100 km CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km CO2-Emissionen: 0 g/km Effizienzklasse: A+++

Autohaus Hans Maier: Seit fast 25 Jahren aus Erding nicht wegzudenken

Wie immer ist das Autohaus Hans Maier mit seinen beiden Marken Volkswagen und Audi auch in diesem Jahr auf der Erdinger Autoschau vertreten. Der kompetente VW- und Audi-Partner mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung ist nun schon seit fast 25 Jahren in Erding zu Hause und wird mittlerweile in der dritten und vierten Generation geführt. Gegründet wurde das Unternehmen bereits in den 50er Jahren in Neufinsing, wo das Autohaus bis heute ein Standbein hat. Zudem bietet das Autohaus Maier Serviceleistungen für die Marke Skoda an.

Im modernen Volkswagen- und Audi-Autohaus im Erdinger Gewerbegebiet West Am Kletthamer Feld können die neuesten VW- und Audi-Modelle besichtigt werden. Zudem gibt es eine Auswahl an Jahres- und Gebrauchtwagen für Sie vor Ort in beiden Häusern. Seit Januar ist das Autohaus neu auch „Audi Sport Partner“. Damit haben die Kunden weitere Vorteile, etwa besondere Konditionen für die sportlichen RS- und S-Modelle von Audi, die stetig in den modernen Ausstellungshallen besichtigt und auch Probe gefahren werden können.

Das Autohaus Hans Maier ist in seinem Einzugsgebiet vom Münchner Osten bis Moosburg für seine Privat-, Gewerbe- und Flottenkunden da und bietet ein umfassendes Dienstleistungsspektrum.

Der kompetente VW- und Audi-Partner mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung: Autohaus Maier in Erding. © Thorsten Jochim

Erfahrene und kompetente 110 Mitarbeiter zeichnen sich durch Engagement und ausgeprägtes Servicedenken aus. Damit ist das Autohaus auch ein wichtiger Arbeitgeber und bietet jungen motivierten Menschen Ausbildungen zum/zur Kfz-Mechatroniker/-in und Automobilkaufmann/ -frau sowie Fachkraft für Lagerlogistik an.

Das Autohaus Hans Maier ist dieses Jahr auf der Automobil Ausstellung Erding vertreten. Schauen Sie vorbei! Mehr zur AAE 2022

Das Autohaus freut sich, Sie an seinen zwei Standorten begrüßen zu dürfen:

Autohaus Hans Maier GmbH

Gewerbegebiet West

Am Kletthamer Feld 11

85435 Erding

Tel.: 08122/99585-0

E-Mail: info-erding@autohaus-maier.de

Web: autohaus-maier.de

Autohaus Hans Maier Neufinsing GmbH

Erdinger Str. 10a

85464 Neufinsing

Tel.: 08121/772-0

E-Mail: info-erding@autohaus-maier.de

Web: autohaus-maier.de

Verbrauchswerte:

VW Taigo: Kraftstoffverbrauch in l/100km kombiniert: 4,7 – 5,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 108-124

VW Taigo R-Line: Kraftstoffverbrauch in l/100km kombiniert: 4,8-5,5; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 109-125