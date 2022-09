Toyota Hausmann: Mehrfach ausgezeichneter Service

Das Toyota-Autohaus Hausmann am Standort Erding. © Toyota Hausmann

Das erfolgreiche Familienunternehmen mit Standorten in Erding und Dorfen wurde im Laufe der Jahre 15 Mal als einer der 25 besten Toyota-Händler Deutschland ausgezeichnet.

Der Name Hausmann ist in Erding und Dorfen ein vertrauter Begriff, wenn es um Fahrzeuge der Marke Toyota geht. Der Grundstein für das erfolgreiche Unternehmen wurde im Jahr 1960 gelegt. Wilhelm Hausmann, der Vater der heutigen Geschäftsführer, gründete zusammen mit seiner Frau Juliane in Grüntegernbach eine freie Werkstatt. Am Anfang arbeitete der junge Mann noch allein, später kam ein Mechaniker hinzu.

Auto Hausmann in Erding: Von Alfa Romeo zu Toyota

Das kleine Unternehmen wurde Vertragspartner von Alfa Romeo. Bald schon musste vergrößert werden: 1986 bezogen die Hausmanns am Gewerbering 1 in Dorfen ein modernes Autohaus. Der Betrieb beschäftigte sechs Mitarbeiter und übernahm mit dem Umzug die Toyota-Vertretung in Dorfen. Mit dem Tod von Ehefrau Juliane im Jahr 1999 zog sich der Senior aus dem Geschäft zurück und übergab die Zügel der Geschäftsleitung an seine drei Kinder Hans, Georg und Monika. Alle drei arbeiteten bereits in der Firma mit und hatten genügend Erfahrungen sammeln können. Im Jahr 2007 kam das Autohaus in der Otto-Hahn-Straße 23 in Erding hinzu.

Das Autohaus Hausmann im Jahr 1979, damals noch in Grüntegernbach und mit einer anderen Marke unter Vertrag. © Picasa

Die Qualitätsarbeit des Unternehmens hat dem Autohaus Hausmann an beiden Standorten einen guten Ruf eingebracht. Die Mitarbeiter setzen konsequent die Firmenphilosophie um und diese beinhaltet in erster Linie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.

Mein Vater hat in seinen ersten Jahren so um die 40 Autos im Jahr verkauft, bei uns sind es in beiden Häusern mittlerweile über 700.

Toyota Hausmann in Erding: Ehrlichkeit und Zuverlässigkeitunktet als Philosophie

Beide Autohäuser in Dorfen und Erding orientieren sich am speziellen Toyota-Retail-Konzept, um Kunden optimal beraten zu können. Dazu gehört beispielsweise ein großer Touchscreen, an dem jeder ganz bequem und in aller Ruhe mit sanftem Fingerdruck sein eigenes Wunschauto kreieren kann. Doch das ausgeklügelte Konzept bietet weitere Vorteile für Kunden und Mitarbeiter. Die einzelnen Bereiche des Autohauses können dank kurzer Wege und durchdachter Vernetzung perfekt zusammenarbeiten. Das beginnt für Werkstattaufträge mit der Fahrzeug-Direktannahme und geht über das Teilelager bis hin zur Verwaltung, wo alle Fäden zusammenlaufen.



Im Laufe der Jahre wurde das Unternehmen 15 Mal als einer der 25 besten Toyota-Händler Deutschland ausgezeichnet und gehört zum „Toyota-Premium-Club“. Zudem erhielt das Autohaus bereits sieben Mal den europäischen Toyota-Kundenzufriedenheitspreis Ichiban. Das Wort Ichiban kommt vom japanischen Okyakusama Ichiban und bedeutet so viel wie „zuerst der Kunde“.

