Willkommen zur Automobilausstellung Erding

Am 23. und 24. September findet die Automobilmesse AAE in Erding statt. © AAE

Am 23. und 24. September lädt die Automobilmesse AAE auf den Volksfestplatz nach Erding. Im Mittelpunkt stehen die neuen Autos, die diese Messe zu einer der größten Freiluft-Neuwagenschau in ganz Bayern machen.

Auf dem Festplatz sind 24 Aussteller dabei, darunter 17 Autohäuser, die sich mit 27 Marken präsentieren. Es gibt also die einmalige Gelegenheit, innerhalb nur weniger Stunden ein breites Spektrum an brandneuen Modellen kennenzulernen. Sich reinzusetzen, das Lenkrad schon mal zu fühlen und den Duft eines Neuwagens zu schnuppern. Wer möchte, kann sich dazu noch von den Fachleuten kompetent beraten lassen.

Autos aus aller Welt auf der AAE

Dass die Elektromobilität und Hybride neben den reinen Verbrennern eine immer größere Rolle spielen, ist der jüngsten Entwicklung des Automobilmarktes geschuldet und spiegelt sich im Messeangebot wider.



Ein Messe-Debüt feiert Ora, eine Elektroauto-Marke des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motors (GWM), die in Erding vom Autohaus Weber vertrieben wird. Wieder auf der AAE zu sehen ist die koreanische Marke SsangYong, die vom Autohaus Dorn aus Ergolding vorgestellt wird. Die Firma Dorn bringt außerdem auch die Modelle des italienischen Herstellers Fiat zurück, die im letzten Jahr nicht dabei war.



Ein vertrauter Markenname ist MG, der jedoch mit den früheren Modellen aus Großbritannien nur den Namen gemeinsam hat. Die Marke gehört heute zu SAIC Motor mit Sitz in Shanghai. Der weltweit siebtgrößte Autohersteller bietet unter dem Namen MG Personenwagen verschiedener Klassen an und wird auf der AAE vom Autohaus Müller aus Freising präsentiert.



Bei der AAE gibt‘s noch mehr als Autos

Viele Informationen, vor allem rund um den Themenkomplex Mobilität, bieten weitere Aussteller an. Darunter sind die Stadtwerke Erding, die Polizei Erding, die Dekra und natürlich der Erdinger Anzeiger als Organisator der Messe zu finden. Darüber hinaus stellen die Sattlerei Spangenberg und Sachverständige Uhlemann & Berghoff für Oldtimer und Unfallschäden ihre Leistungen vor. Ebenfalls lohnenswert ist ein Besuch bei der Reisemobilvermietung DRM und bei den Spielern der „Erding Mallards“. Der Baseballverein ist mit einem Schlagtunnel dabei. Darin kann jeder seine eigenen Fähigkeiten in dieser Sportart unter Beweis stellen.

Während die Wohnmobilvermietung und die Mallards auf dem Parkplatz der Eissporthalle zu finden sind, lockt direkt am Eingang der AAE – ebenfalls heuer zum ersten Mal – der „Glückshafen“ des BRK mit seinem Losverkauf und vielen Sachpreisen.



Ein besonderes Highlight wird erstmals eine Verlosungsaktion auf der AAE sein. Hier gibt es tolle Gewinne wie eine Urlaubswoche im Wohnmobil, Hotel- und Thermengutscheine, Kinokarten und weitere attraktive Preise. Was man dafür tun muss, erfahren Sie hier.

Nicht fehlen darf auch in diesem Jahr die beliebte Bockerlbahn, die Besucher an den beiden Tagen bequem und kostenlos zum Volksfestgelände bringt. Das Bähnchen dreht am Samstag vom Schrannenplatz aus seine Runden, Runde weg. Am Sonntag wird die Route wegen des Stadtlaufes abgeändert.



Wer lieber mit dem Auto zum Festgelände kommt, findet am Eisstadion ausreichend kostenlose Parkplätze.



Öffnungszeiten und Informationen An beiden Tagen ist die AAE von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Besuch kostet übrigens keinen Eintritt. Um das leibliche Wohl kümmert sich heuer Festwirt Dadde Schröder, der seit Jahren auf dem Altstadt- und Herbstfest vertreten ist.

Großes Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Neu in diesem Jahr ist ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Lassen Sie sich je ein Feld auf der Gewinnspielkarte an jedem besuchten Ausstellerstand abstempeln. Wenn Sie alle Stempel gesammelt haben, tragen Sie noch Ihren Namen und Ihre Adresse ein und werfen die Karte in die am Erdinger-Anzeiger-Stand bereitgestellte Box.

Die Gewinnspielkarten erhalten Sie beim Stand des Erdinger Anzeiger.

Unter allen Teilnehmern werden die Gewinne ausgelost. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)



Und das gibt es zu gewinnen:

eine Woche Urlaub im Wohnmobil – von DRM

ein Hotelscheck à 2 Übernachtungen für 2 Personen

mit Restaurant-Gutschein von Auto Nagel

10 x eine 4-Stundenkarte für die Therme Erding

10 x eine 10-Stundenkarte für das Frei-/Hallenbad der Stadtwerke Erding

6 x eine Kinokarte für das Cineplex Erding, inkl. Popcorn und Softdrink

3 x ein DEKRA-Fußballset

10 x ein E-Paper Jahres-Abo des Münchner Merkur (Heimatausgabe frei wählbar)

und viele weitere Sachpreise

