Erst entsteht die neue Brücke auf freiem Feld, dann wird sie eingebaut

Neue Entwicklungen in Walpertskirchen: Die Bahn bringt für den Brückenneubau die sogenannte Einschubvariante ins Gespräch. Sie könnte weniger Lärm und eine kürzere Bauzeit bedeuten.

Walpertskirchen– Neue Bauweise für die alte Bahnbrücke: „Es zeichnet sich ab, das sich der gesamte Bauablauf verändern wird“, sagte Bürgermeister Franz Hörmann (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend und kündigte damit eine völlig neue Entwicklung an.

Die für diesen März geplante Großbaumaßnahme an der Hammerbachstraße/ Bürgermeister-Renner-Straße in Walpertskirchen soll jetzt ganz anders angegangen werden als bisher geplant, was deutlich weniger Lärm und deutlich weniger Erschütterungen am Bahnkörper mit sich bringen würde. Denn die neue Bahnbrücke soll jetzt höchstwahrscheinlich nicht „unter dem fahrenden Gleis“ errichtet werden.

Diese Bauvariante hätte bedeutet, den Übergang während der Bauphase mit einer Behelfsbrücke zu versehen, die aus Sicherheitsgründen eine kontinuierliche Überwachung seitens der Bahn benötigt hätte. Zudem hätte es nördlich des Bahndamms an der eng bebauten Bürgermeister-Renner-Straße viel Baustellenverkehr gegeben.

Nun werde stattdessen die so genannte Einschubvariante favorisiert. Wie Hörmann informierte, habe sich die zuständige Baufirma mit einem Grundstückseigentümer geeinigt, der für die Bauzeit ein etwa 3000 Quadratmeter großes Feld südlich des Bahndamms in Richtung Dorf zur Verfügung stellen würde. Dort könnte zunächst die neue Bahnüberführung gebaut werden, um sie letztlich in einer konzertierten Aktion an vier Tagen im November in den Bahnkörper einzuschieben und gleichzeitig die bestehende Brücke abzubauen.

Die Vollsperrung des Durchgangs werde dennoch aufrecht erhalten. Doch vielleicht würde sich die Bauphase verkürzen und erst nach Ostern beginnen, so Hörmann. Der Gemeindechef berichtete, dass die Einschubvariante gerade von der Bahn überprüft werde, ob das Kostenvolumen damit tatsächlich gleich bleibe. Nächste Woche soll es zum Bahnbrückenbau weitere Informationen geben.

Für die Gemeinde ändere sich durch den baulichen Kurswechsels wenig: Nach wie vor könne sie die Wasser- und Kanalleitungen, die derzeit unter dem Bahnkörper verlaufen, erst nach Beendigung der Bahnmaßnahme in die Straße verlegen und die Fahrbahn dann sanieren lassen. Auch die Schulwegverlegung bleibe bestehen.

Parallel zum Bahnbrückenbau auf freiem Feld will die Gemeinde die dringend erforderliche Kläranlagensanierung in Nähe der Bahnbaustelle durchführen. Hier sichere die zuständige Baufirma die Errichtung einer Behelfsstraße zu, erklärte Hörmann.

Vroni Vogel