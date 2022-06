60 Jahre SVE Berglern: „Die Helfer in diesem Verein sind einfach gigantisch“

Altar auf der Biergarten-Bühne: Pfarrer Gregor Bartkowski hielt eine sportliche Predigt. © Klaus Kuhn

Der SV Eintracht Berglern hat schöne Festtage anlässlich seines 60. Geburtstags gehabt. Vorsitzender Franz Knittler war am Montag vor allem eins: dankbar. „Die Helfer in diesem Verein, die sind einfach gigantisch!“

Berglern – Das Helferfest, das es noch geben wird, wird nicht ganz klein ausfallen, sind es doch rund 70 Freiwillige, die über die Festwoche im Einsatz gewesen sind. Knittler: „Da waren auch viele ganz junge dabei, die wachsen jetzt da hinein.“ Der Festsonntag als der formale Höhepunkt wurde mit einem Gottesdienst begangen. „Die Kirche wollten wir eigentlich auf dem Platz vor der Stockhalle halten. Aber das haben wir bei dem Wetter nicht machen können. Die Leute wären uns reihenweise umgefallen“, meinte Knittler. Also sei man in den Biergarten umgezogen – unter die Bäume.

Die Bühne war ja schon da, also wurde dort kurzerhand der Altar aufgebaut. Knittler dankte den Fahnenabordnungen der Vereine: „Das war ein wunderbares Bild.“ Und was die Fahnenträger geleistet haben, würdigte er auch: „Das war bei dem Wetter extrem anstrengend, denn die hatten ja auch Uniform an.“ Pfarrer Gregor Bartkowski hielt eine passenderweise sportliche Andacht. Er stellte den fairen und achtsamen Umgang miteinander im Sport in den Mittelpunkt, aber auch den Zusammenhalt im Verein selbst.

Der Besuch der Feierlichkeiten ist nach den Worten des Vorsitzenden durchweg „gut bis sehr gut“ gewesen. Natürlich habe auch der Verein dem extrem heißen Wetter Tribut zollen müssen. „Fünf Grad weniger, und es wäre richtig voll gewesen.“ Aber auch so war „schön Betrieb“. Trotz der Hitze gab es keine Hitzköpfe, was für Knittler auch wichtig war: „Es war ein ganz friedliches Fest.“ Und da war er schon wieder bei den Ehrenamtlichen: „Wir haben genügend Leute, die drauf schauen und gut schlichten können.“