Alles raus aus dem Kratzerwirt: Investor ärgert sich über Bürger, die die Baustelle unerlaubterweise betreten

Von: Klaus Kuhn

Entkernt wird der Kratzerwirt in diesen Tagen. Das Betreten der Baustelle ist verboten – und laut Investor gefährlich. © Klaus Kuhn

Die Sanierung des historischen Kratzerwirts in Mitterlern hat sichtbar begonnen. Der Investor, der das Traditionsgasthaus von der Gemeinde gekauft hat, ist mit Entkernungsarbeiten zugange. „Wir bauen alles, was wir dürfen und können, derzeit raus“, sagte Werner Rotter dem Erdinger Anzeiger. Er ist aber in Sorge: „Die Baustelle ist objektiv gefährlich“, warnte er und verbat sich dringend jedes Betreten. „Sonst gibt es am Ende Personenschaden, und das kann kein Mensch brauchen.“

Berglern – Dass Neugierige einfach in die Baustelle laufen, sei nicht nur Hausfriedensbruch, sondern auch schlicht unanständig. Der Eigentümer ist durchaus verstimmt, nicht nur wegen der haftungsrechtlichen Problematik.

Es müsse alles raus, was das Landesamt für Denkmalpflege, aber auch die Statik zuließen, um dann innen neu aufbauen zu können, so der Investor zum aktuellen Stand der Arbeiten. Die ganze Haustechnik sei schon draußen. Dass in dem historischen Gebäude kräftig gewerkelt wird, zeigen auch die vielen Lastwagen, die ständig das Grundstück anfahren, um dann voll wieder abzurücken.

Im vergangenen Jahr war nach intensiven Debatten im Gemeinderat die Verkaufsentscheidung gefallen, und zwar für den Erdinger Architekten, der wieder eine Gaststätte einrichten möchte. Ins Detail gehen will Rotter noch nicht. „Es wird sicher noch Gelegenheit geben, an die Öffentlichkeit zu gehen“, bat er um Geduld. Das habe auch damit zu tun, dass es bei Komplettsanierungen wie dieser praktisch unmöglich sei, Zeitpläne aufzustellen.