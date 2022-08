Almenrausch Berglern: Vorfreude auf 120-Jahr-Feier

Frisch gewählt: der Almenrausch-Vorstand mit (v. l.) Ansgar Bodenberger, Konrad Blasi, Nikolaus Fellermeier, Alexander Schröter und Ludwig Held. © Klaus Kuhn

In Berglern steht das nächste große Vereinsjubiläum an: Die Almenrausch-Schützen werden 120 Jahre alt und wollen diesen Geburtstag im kommenden Frühjahr groß feiern. Gedacht ist unter anderem an eine umfangreiche Schützenscheibenausstellung.

Berglern – Vorsitzender Nikolaus Fellermeier nutzte die Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Sportheim zu einem Aufruf: Wer eine Schützenscheibe daheim habe, weil er diese mal gewonnen habe, der solle diese schon mal abstauben und für diese Ausstellung dann bereitstellen. Fellermeier: „Gerne auch ältere Schätzchen bringen!“

Ein genaues Datum für das Fest müsse erst noch gefunden werden. Eigentlich wäre das ja schon im Herbst fällig, aber es müsse verschoben werden, und zwar ausnahmsweise nicht wegen Corona, sondern wegen Raumproblemen. In der Zwischenzeit wird eine wichtige Scheibe dazukommen: Günter Wichary ist wieder tätig und hat angefangen, eine Jubiläums- und Geburtstagsscheibe zu gestalten. Er selbst wird 75. Die Scheibe soll am 16. September beim Anfangsschießen ausgeschossen werden.

Der Verein geht mit einem weitgehend unveränderten Vorstand ins Jubiläumsjahr: Nikolaus Fellermeier bleibt Schützenmeister, sein Stellvertreter heißt Alexander Schröter. Konrad Blasi führt weiterhin die Kasse. Er durfte trotz Corona einen positiven Kassenbericht vorlegen, sodass auch die Beiträge stabil bleiben konnten. Ansgar Bodenberger bleibt Schriftführer. Einzig Sportleiter Manfred Aigner hörte auf und wurde durch Jugendleiter Ludwig Held ersetzt.

Die Jugendleitung muss allerdings noch neu besetzt werden. Wahlleiter Herbert Knur musste bekannt geben, dass sich auch in den Vorbesprechungen kein Bewerber habe finden lassen. So macht vorläufig Ludwig Held in Doppelfunktion weiter. Der weitere Vorstand besteht aus dem 2. Kassier Armin Frömmel, dem 2. Schriftführer Herbert Knur, dem 2. Sportleiter Uwe Breit, den Damenleiterinnen Hermine Kressierer und Rosmarie Eberl sowie den Beiräten Heinrich Bauer, Otmar Lerch, Willi Stürzl, Holger Lehmann, Markus Rittler, Christoph Kressierer, Stephan Bichlmaier, Lea Brandlmeier, Manfred Aigner, Peter Eicher, Wolfgang Kolb, Melanie Stanninger und Michael Eberl. Die Kasse wird weiterhin von Rudolf Bauer und Nikolaus Hintermaier geprüft.

Sorgenfrei geht der Verein allerdings nicht in die nächsten Monate: Vor allem bei der Jugend habe die Pandemie Spuren hinterlassen. Zwar betonte der Schützenmeister im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Mitgliederzahlen mit etwa 220 noch hätten stabil gehalten werden können, aber es fehle das Gesellschaftliche. In der Versammlung äußerte er darum den Wunsch, dass das Vereinsleben wieder in Gang kommen möge. Die Schießabende seien nun mal zentral im Vereinsleben und sollten daher wieder besser besucht werden, appellierte er.

Klaus Kuhn