Almenrauschs rauschender Geburtstag

Von: Klaus Kuhn

Ein Highlight der Feierlichkeiten von Almenrausch Berglern: die Ausstellung älterer Schützenscheiben. © Roland Albrecht

Die Almenrausch-Schützen in Berglern haben ein großes Geburtstagsfest gefeiert: 120 Jahre alt ist der Verein geworden. Er hatte diese Feier ursprünglich schon im vergangenen Jahr organisieren wollen, als der runde Geburtstag eigentlich bereits anstand. Aus verschiedenen Gründen hat das aber nicht geklappt, so dass man – mit ein wenig Verspätung – ins neue Jahr gehen musste. Das tat der Stimmung freilich keinen Abbruch, und man ging so richtig in die Vollen.

Berglern – Kernstück der Feier war eine Ausstellung alter Schützenscheiben, die am Schießstand aufgebaut worden war. Herbert Knur berichtete von vielen alten Schätzen, die vor allem für die älteren Mitglieder mächtig spannend gewesen seien. Tatsächlich hatte bereits im vergangenen Herbst Vorsitzender Nikolaus Fellermeier dazu aufgerufen, diese Erinnerungsstücke zusammenzutragen. Das hat er mit Erfolg getan.

Die Böllerschützen, eine Abteilung des Jubelvereins, nahm eingangs auf dem Sportplatz Aufstellung, um das Fest anzuschießen. Als der Schützenmeister den offiziellen Teil im Saal des Sportheims eröffnete, war dieser recht voll. Das hatte freilich auch den Grund, dass eine Tanzfläche freigehalten werden musste. Auf der Bühne: die beliebte Gruppe Ledawix, die die Gäste schnell in Stimmung brachte.

Solche Auftritte bedingen Disziplin, was die Länge der Reden drum herum angeht. Der Schützenmeister hielt sich genauso kurz wie Ehrenschützenmeister Ottmar Lerch, der ebenfalls eine Ansprache hielt. Lerch war aber eher in seiner Eigenschaft als Vertreter der Gemeinde gekommen, um ihre Grüße zu überbringen. Zweiter Gau-Schützenmeister Erich Bottesch war ebenfalls für ein Grußwort gekommen.

Bekanntermaßen arbeiten die beiden Berglerner Schützenvereine seit vielen Jahren schon zusammen. Neu-Edelweiß hatte wie berichtet, als den Kameraden die Heimatlosigkeit drohte, diese schon einmal als Gäste aufgenommen. So vertrat Adolf Geier den Patenverein, der heute Tür an Tür mit dem Jubelverein seinem Sport nachgeht. Seine humorige Art kam bei den vielen Gästen ausgezeichnet an. Geier kam wahrlich nicht mit leeren Händen: 60 Liter „Zielwasser“, verteilt auf zwei Fässer, sowie eine Brotzeit hatte er dabei.

Und Günter Wichary hat nicht nur die möglicherweise größte Schützenscheibe der Welt (wir berichteten), die jetzt im Sportheim hängt, sondern auch viele andere Schützenscheiben gestaltet. Von ihm stammt auch die neue Jugendscheibe, die jetzt die Sammlung des Vereins bereichert.

Und wer hat hier gewonnen? Letztlich derjenige, der dem zunächst verdeckten Zielpunkt am nächsten gekommen war: Adrian Frömmel, dem Künstler Wichary jetzt die Scheibe übergab. Die Jubiläumsscheibe ging derweil an Franziska Wimmer, bevor dann der gemütliche Teil begann. Unter den Gästen waren auch alle Vereine der Sektion Gaden mit ihren Vorsitzenden.