Die „Bäume des Jahres“ von 1989 bis 2022 schmücken nun einen Feldweg in Berglern

Von: Klaus Kuhn

Auch im Winter schön anzuschauen: Die Jahresbaum-Allee verleiht der Gemeinde eine Alleinstellung im Umkreis. © Klaus Kuhn

Die „Jahresbaum-Allee“ in Berglern ist fertig. In der Sitzung des Gemeinderats meldete Bürgermeister Anton Scherer den Vollzug –zumindest, was die Pflanzarbeiten angeht.

Berglern – Es ist der Feldweg von der Eittinger Straße zur Semptstraße, an dem entlang nun alle „Bäume des Jahres“ stehen – vom Jahr 1989 bis heuer, etwa Flatter-Ulme (2019), Winterlinde (2016), Vogelkirsche (2010), Rosskastanie (2005), Sandbirke (2000), Spitzahorn (1995) und Stileiche (1989).

Die Leute mit dem grünen Daumen vom Bauhof dürfen bald wieder anrücken, denn der Baum des Jahres 2023 steht auch schon fest: Es ist die Moorbirke (Betula pubeszens), den die Dr. Silvius-Wodarz-Stiftung ausgewählt hat. Kein Geringerer als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu übernehmen. „Lassen sie uns die Moor-Birke und ihren Lebensraum gemeinsam schützen und erhalten“, so sein Aufruf. Sein Vorgänger ist Georg Schirmbeck, Präsident des Forstwirtschaftsrates. Er rief bei der Stabübergabe dazu auf, mit „Baumpflanzungen die Botschaft der Stiftung ins Land zu bringen.“

Die Deutsche Baumkönigin Johanna Werk findet es spannend, dass mit der Wahl des Baums des Jahres auch die Biotope, in denen er vorkommt „in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden“.

Beides, Baumpflanzung und Öffentlichkeitsarbeit, findet in Berglern statt. Das geht auf eine Initiative von Vizebürgermeister Otmar Lerch zurück, der das „irgendwo gelesen“ hatte. Er hatte aber auch eine andere Motivation: „Wir hatten in den vergangenen Jahren 40 Entnahmen teilweise großer Bäume. Da war ich der Meinung, dass man die auch nachpflanzen sollte.“

Er gehört auch zu denen, die etliche Bäume gespendet haben. Lerch rief in der Sitzung dazu auf, es ihm gleich zu tun. Seinen Worten zufolge gibt es inzwischen vier solcher Baumpaten. Für die Moorbirke wird nun auch noch ein Spender gesucht.

Bürgermeister Scherer möchte diese Allee aber nicht nur weiterführen, er will sie auch für die Schule nutzbar machen. Dazu sollte seiner Meinung nach jeder der Bäume eine Tafel mit dem Namen und den zugehörigen Basis-Informationen erhalten – wie man es aus botanischen Gärten kennt. So, sagte er der Heimatzeitung, bekomme das Ganze einen echten Bildungswert. Das sei aber eine Aufgabe, die noch anstehe. Einstweilen freue er sich aber, dass die Bäume schon mal stehen.