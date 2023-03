Bald Carsharing in Berglern?

Von: Markus Schwarzkugler, Klaus Kuhn

Bitte einsteigen beim Carsharing in Isen. Rathaus-Geschäftsleiterin Christine Pettinger, Thomas Naumann (Carsharing-Verein), Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Alois Neumeier und Tobias List (beide Carsharing-Verein, v. l.) stellten den Fiat vor. © anne Huber

Die Gemeinde Berglern folgt dem Beispiel des Marktes Isen und steigt ins Carsharing ein. Markus Geier (FWG) hat den Antrag im Gemeinderat eingebracht und stieß damit auf einhellige Zustimmung. Mehr noch: Bürgermeister Anton Scherer (BBL) hat nach Eingang des Antrags Kontakt zum Markt Isen aufgenommen, um sich zu erkundigen, wie das abläuft. In Wartenberg hat’s derweil nicht geklappt.

Berglern – Ursprünglich haben die Berglerner Freien Wähler vorgehabt, eine Veranstaltung mit dem Carsharing-Verein Erding zu organisieren. „Da ist uns aber gesagt worden, dass man nur mit Kommunen spricht, nicht aber mit einzelnen Rathausgruppierungen.“ Daraufhin habe er den Antrag formuliert, erklärte Geier.

Scherer kommentierte den Antrag positiv und kündigte an: „Wir werden den Verein in den Gemeinderat einladen, dass sich der dort einmal vorstellt.“

Geier sagte: „Wir brauchen einen Standort für das Fahrzeug, der möglichst zentral sein sollte, damit die Interessenten auch leicht hinkommen.“ Er denke dabei an die neue Ortsmitte mit dem Supermarkt. Laut Geier ist es jetzt an der Zeit, intensiver nachzudenken und in der Bevölkerung zu ermitteln, ob Interesse und Bedarf bestehe. „Es geht ja um den Zweitwagen. Wir haben in Berglern jetzt dann einen Supermarkt, der den täglichen Bedarf voll abdeckt. Niemand muss mehr mit dem eigenen Auto zum Einkaufen fahren.“

Die Organisation eines solchen Vorhabens ist überall die gleiche: Wer das Angebot nutzen will, muss Mitglied im Verein sein und eine Aufnahmegebühr bezahlen, die in Erding 50 Euro beträgt, wie aus der Homepage des Vereins, www.carsharing-erding.de, hervorgeht. Nur Mitglieder bekommen dann die Zugangsdaten für das vom Fahrzeug. Abgerechnet wird nach Zeit und Kilometern.

In Isen läuft es wie berichtet so: Die monatlichen Gesamtkosten für das Auto inklusive Finanzierung, Service, Wartung und Versicherung trägt bis zu einer Höhe von 800 Euro die Kommune. Die Kooperation ist zunächst auf drei Jahre begrenzt.

Der Verein geht davon aus, dass für jeden, der 10 000 Kilometer pro Jahr fährt oder gar weniger, die Mitgliedschaft im Verein und die Nutzung des gemeinsamen Fahrzeugs wirtschaftlich sinnvoll sind.

Geier geht nicht davon aus, dass der Landkreis auf Dauer in der Lage ist, das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr in großem Stil aufzubauen. Das sei einfach zu teuer. Darum müsse eine glaubwürdige, nachhaltige und für die Menschen wirtschaftliche Alternative gefunden werden.

Lohnen wird sich das für alle Beteiligten nur dann, wenn sich eine Mindestzahl von Mitgliedern das Auto, das dann an dem zentralen Standort steht, teilt. Diese Mindestzahl ist abhängig von der Größe und damit vom Preis des Fahrzeugs. Für den Fiat 500 L in Isen, ein Benziner, braucht es zehn Nutzer.

Die Gemeinde Berglern muss noch einen Stellplatz für das Fahrzeug reservieren. Das geschieht auch andernorts so. Geier jedenfalls schwebt vor, nach dem ermutigenden Signal eines einstimmigen Beschlusses im Gemeinderat, verstärkt an die Öffentlichkeit zu gehen, eventuell auch mit einer direkten Befragung der Bürgerschaft, um zu schauen, ob das Vorhaben im Ort auch wirklich ankommt.

Carsharing kann auch ganz anders gehandhabt werden: Wie berichtet, hat unter anderem in den Gemeinden Wartenberg und Taufkirchen die – werbefinanzierte – Deggendorfer Firma Mikar den Zuschlag erhalten: Ohne einen monatlichen Fixpreis stellt die Firma der Gemeinde für vier Jahre ein Fahrzeug zur Verfügung, die Kommune kümmert sich um den Standort und hat keine Kosten oder Organisationsaufwand. Sie muss allerdings, und das war gerade in der Corona-Zeit der Haken in Wartenberg, Sponsoren finden. Denn finanziert wird das Ganze neben Gebühren für die Nutzer über lokale Geldgeber, die für Werbung Flächen auf dem Auto kaufen. Die Marktgemeinde hat dafür nicht genug Werbepartner gefunden – für den angedachten Opel Movano, einen Neunsitzerbus.