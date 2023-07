Andreas Bauer (85): Vorliebe für Fußball, Tanz – und einen guten Chicken Burger

Von: Bernd Heinzinger

Zum 85. Geburtstag gratulierten Andreas Bauer Enkelin Patricia (vorne) sowie (hinten, v. l.) Bürgermeister Anton Scherer, Schwiegersohn Franz Bauer, Tochter Andrea Bauer. © Bernd Heinzinger

Andreas Bauer feierte in Berglern seinen 85. Geburtstag. Sehr gerne lässt sich der Jubilar von seiner Enkelin ins Fastfood-Restaurant entführen.

Berglern – Gemütlich im Café sitzend, bei schönstem Wetter und im Kreise der Liebsten: So lässt sich ein 85. Geburtstag feiern. Andreas Bauer ließ es sich an seinem Ehrentag verdientermaßen gut gehen.

Im kleinen Ort Vorderholzhausen, Gemeinde Langenpreising, kam Bauer auf die Welt. Dort wuchs er auf. Die Volksschule besuchte er in Wartenberg. Später machte der heute 85-Jährige eine Ausbildung zum Lastkraftwagenfahrer und zog mit seiner Frau Josepha, genannt Fine, nach Wartenberg, erst später zog es sie nach Berglern. Die beiden freuten sich über die Kinder Hermann und Andrea, mittlerweile bereichern auch die beiden Enkel Markus und Patricia das Leben des Jubilars.

Sein beruflicher Weg führte Andreas Bauer bald zum Erdinger Weißbräu. Er fand dort eine Anstellung als Fahrer und blieb dem Traditionsunternehmen imposante 48 Jahre lang bis zur Rente treu. Mit dem Weißbräu unternahm er auch in der Freizeit einiges. Tochter Andrea erinnerte sich an ein Foto, das ihn im Dress der Fußball-Betriebsmannschaft zeigte. Zusammen mit seiner Frau liebte er aber eher das Radfahren. Einmal im Jahr führte der Weg nach Altötting, auch rund um den Tegernsee oder durchs Holzland traten die beiden eifrig in die Pedale.

Beim Volkstanzkreis Wartenberg war der Jubilar lange Jahre aktiv dabei, mit seiner Fine tanzte er nur zu gern. Die beiden nahmen auch an Oktoberfestumzügen teil. Eine schwere Zeit begann für Andreas Bauer im Jahr 2017, als seine geliebte Frau verstarb. Daran hatte er lange zu knabbern, doch dann fand der 85-Jährige seinen Lebensmut zurück.

Vor allem mit der Enkelin unternimmt der Jubilar gerne etwas, und ab und zu führt der Weg zum Fastfood-Riesen mit dem großen M. Vor allem den Chicken Burger samt Pommes Frittes liebt der 85-Jährige, was in der Verwandtschaft durchaus für Belustigung sorgt.

Heute noch wohnt Andreas Bauer mit Unterstützung durch Pflegekräfte in seinen eigenen vier Wänden in Berglern. So oft es geht, besuchen ihn die Tochter und die Enkelin, darauf freut sich der Jubilar immer besonders.

An seinem Geburtstag schaute auch Berglerns Bürgermeister Anton Scherer zum Gratulieren vorbei, selbstverständlich mit einem Geschenk und freundlichen Worten im Gepäck.