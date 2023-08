Bartholomäus Strobl: Vom Gemeindeschreiber zum Bürgermeister

In Bgm.-Strobl-Straße umbenannt wurde die damalige Schulstraße in Würdigung des verdienten früheren Bürgermeisters von Berglern.

Von Klaus Kuhn

Bartholomäus Strobl stand 26 Jahre lang an der Spitze Berglerns. Ihm ist dort eine Straße gewidmet.

Berglern – Bartholomäus Strobl war von 1960 bis 1986 Erster Bürgermeister der Gemeinde Berglern. Schwer kriegsbeschädigt – einen Arm und ein Auge hatte er verloren –, war er erst Gemeindediener und dann Gemeindeschreiber, bevor er 1960 die Wahl zum Bürgermeister gewinnen konnte.

Der spätere Bürgermeister und heutige Ehrenbürger Herbert Knur hat Strobl bereits als Gemeinderatsmitglied erlebt. Knur äußert sich in der Heimatzeitung enorm respektvoll über Strobl: „Er hatte es nicht leicht.“

Nach ihm ist die Straße benannt worden, in der er auch gelebt hat: Das „Strobl-Haus“ heißt im Volksmund schon deshalb so, weil der neue Bau mit Wohnungen genau dort steht, wo der hochverdiente Bürgermeister einmal zu Hause war.

„Ich habe mit ihm auch manchen Streit ausgefochten“, erinnert sich Knur, der damals bei der CSU war, Strobl dagegen als Freier Wähler beim Gemeinschaftsblock. Aber Knur sagt auch: „Er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Er hat von Verwaltung eine Menge verstanden.“

Was das Wirken von Bartholomäus Strobl als Bürgermeister angeht, nennt Knur drei wichtige Projekte: „Entlang der Staatsstraße waren Entwässerungsgräben durch die ganze Gemeinde. Es gab keinen Gehweg. Da hat es auch tödliche Unfälle gegeben. Unter seiner Führung wurden die Gehwege rechts und links errichtet, die Straße saniert. Die Straße war natürlich nicht Aufgabe der Gemeinde, weil es eine Staatsstraße war, aber die Gehwege eben schon.“

Strobl war auch Gründungsmitglied des Sportvereins. Zu seinen Verdiensten gehören die Erweiterung des Sportgeländes und die Zusammenführung der beiden Schützenvereine in dem gemeinsamen Gebäude. In der Festschrift zum 50. Jubiläum des SV Eintracht Berglern schreibt der damalige Vorsitzende Martin Eibl: „Mein besonderer Dank gilt der Gemeinde Berglern, stellvertretend den Bürgermeistern Bartholomäus Strobl, Thomas Riedl und Herbert Knur, die seit der Gründung die Entwicklung des Vereins stetig begleitet und stets gefördert haben.“ Knur nennt unter anderem den Grunderwerb für den zweiten Platz bei den Sportanlagen, der unter Strobl gelungen sei.

Zur Gemeindeentwicklung habe der langjährige Bürgermeister unter anderem dadurch beigetragen, dass unter seiner Führung der Grunderwerb für das erste Neubaugebiet für Einheimische im Bereich der heutigen Ringstraße durchgeführt werden konnte. Die heute nach ihm benannte Straße sei, wie Knur berichtet, zu Ehren des verdienten Bürgermeisters umbenannt worden: „Die hieß damals Schulstraße.“ Eine Straße umzubenennen, ist ein erheblicher Verwaltungsaufwand, aber der Gemeinderat habe das damals durchgezogen – eben weil es die Straße ist, an der Bartholomäus Strobl gewohnt hat.

Die Freien Wähler in Berglern geben seit vielen Jahren das Informationsblatt „Freie Sicht“ heraus, und hier wurde Strobl im Jahr 2006 ebenfalls gewürdigt – aus Anlass seines 20. Todestags, denn Strobl war am 20. Juli 1986 verstorben. Alfred Huber erinnert in besagter Ausgabe an die erste von Strobl geleitete Gemeinderatssitzung in der zweiten Maiwoche 1960. Damals sei Berglern noch eine eigenständige Verwaltungseinheit gewesen.