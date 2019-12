Bürgermeisterwahl: Simon Oberhofer gründet eigene Liste in Berglern

Kommunalwahl 2020

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Simon Oberhofer, der bei den Freien Wählern nicht wieder nominiert worden ist, gründet eine eigene Liste. An ihrer Spitze will er sein Amt als Berglerner Bürgermeister verteidigen. Am Freitag machte er öffentlich, dass die Aufstellungsversammlung der „Neuen Wählergemeinschaft“ am Samstag, 4. Januar, um 15 Uhr im Sportheim stattfindet.