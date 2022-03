Zoll: Schlag gegen Tabak- und Drogenmafia

Von: Hans Moritz

In Töpfen wurde der Wasserpfeifentabak illegal hergestellt und verkauft. © Zoll

Bei einer bundesweiten Razzia hat der Zoll in mehreren Bundesländern über eine Tonne unversteuerten Wasserpfeifentabak und rund 25 000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Spur führt nach Berglern – zu zwei 22 und 25 Jahre alten Syrern.

Berglern/Erding - Gegen sie wurden Haftbefehle wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhinterziehung erlassen, die sind mittlerweile aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, berichtet Zoll-Sprecher Christian Schüttenkopf.



Die Männer sollen mit drei weiteren Tatverdächtigen illegal hergestellten Wasserpfeifentabak angekauft und gewinnbringend weiterveräußert haben. Der Tabak soll von acht weiteren Tatverdächtigen in einer Wohnung in Dinslaken und einer Garage in Hünxe (Kreis Wesel) selbst hergestellt worden sein, ohne Steuer zu entrichten. Den durch den schwunghaften Handel mit Wasserpfeifentabak entstandenen Steuerschaden schätzt der Zoll auf rund 180 000 Euro.



Insgesamt wurden 21 Wohnungen, Lagerräume und Garagen durchsucht. An der Razzia beteiligt waren 170 Beamte aus Essen, Hannover, Dresden, Stuttgart, Frankfurt am Main, Duisburg und Heilbronn. Sichergestellt wurden neben dem Tabak Gerätschaften zur Herstellung, 50 Kilogramm Rohtabak, 35 Kilogramm Rauchtabak, 410 Liter Glycerin, 20 Liter Aromen und gefälschtes Verpackungsmaterial.



Die Berglerner sollen zudem mit Marihuana gehandelt haben. Hierzu ermittelt die Kripo Erding. Sie hat sechs weitere Personen aus Erding im Visier und erwirkte acht Durchsuchungsbeschlüsse. Es konnten Drogen und ein CO2-Sturmgewehr sichergestellt werden. ham

