Rund 6000 Euro Defizit wegen Corona: Freiwillige Feuerwehr Berglern zieht Bilanz

Von: Klaus Kuhn

Der neue Vorstand der Berglerner Feuerwehr (v.l.): Stephan Bauer, Tim Fruhstorfer, Martin Drexler und Kathleen Lewandowsky. © Kuhn

Freiwillige Feuerwehr Berglern beklagt bei Jahreshauptversammlung große finanzielle Einbußen. Nach den Neuwahlen gibt es zudem nun einen neuen Vorstand.

Berglern – „Mich freut es, dass wir nach drei Jahren wieder eine Versammlung halten dürfen“, eröffnete Vorsitzender Martin Drexler die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berglern im Sportheim. Er lobte in seinem Bericht unter anderem die Jugend, die am gleichen Tag bei der Aktion Saubere Landschaft so aktiv dabei gewesen sei. Die Feuerwehr plant zudem ein großes Jubiläumsfest zum 150. Geburtstag im Jahr 2024, das jetzt schon in den Sitzungen immer wieder Thema war. Es wurde bereits ein Festausschuss eingesetzt, der die ersten Arbeitsergebnisse vorweisen kann.

178 Mitglieder hat der Feuerwehr-Verein, dazu kommen 19 Jugendliche: „Man sieht, wir sind kein kleiner Verein“, so Drexler. Zudem habe die Feuerwehr elf Neuaufnahmen verzeichnen können. „Wir hätten eigentlich viel vorgehabt“, sagte der Vorsitzende. Umsetzen konnte der Verein pandemiebedingt jedoch nur einen Bruchteil davon. Entsprechend kurz war Drexlers Bericht. Trotzdem bilanzierte er: „Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen. Es war wichtig, dass wir uns präsentieren, und dass wir es weiter laufen lassen.“

Keine Feste, keine Umsätze: Feuerwehr Berglern verzeichnet rund 6000 Euro Defizite

Kassier Stephan Bauer konnte berichten, dass 3431 Euro für Feuerwehrmaterial ausgegeben wurden. Weil es keine Feste gegeben hat, gab es auch kaum Einnahmen, was das Defizit von über 6000 Euro erklärt. Sechs Neuzugänge hat es laut Kommandant Alexander Gerbl in den vergangenen drei Jahren bei den Aktiven gegeben, bei nur drei Austritten. 14 kamen zur Jugend dazu, es gab fünf Austritte. 21 Mitglieder, davon acht Mädchen, ist die Jugendabteilung jetzt stark.

72, davon elf Frauen, sind bei den Erwachsenen im Dienst. 93 Mitglieder klinge zwar gut, aber Gerbl konnte das Thema „Tagesalarmsicherheit“ nicht auslassen. Die hohe Bedeutung der Jugendarbeit hatte der Vorsitzende bereits hervorgehoben, der Kommandant untermauerte das mit Zahlen: Sechs Übertritte von der Jugend konnte die Feuerwehr verzeichnen.

Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr zu 2021: 105 Einsätze über 665 Stunden

118 Einsätze stehen für die Feuerwehr zu Buche, davon waren 105 Technische Hilfeleistungen und 13 Brände. Zehn Unwettereinsätze waren abzuarbeiten, die laut dem Bericht des Kommandanten viel Zeit in Anspruch genommen haben. 665 Stunden waren es insgesamt bei den Einsätzen.

Der Übungsbetrieb war verhalten, ebenfalls pandemiebedingt. 1437 Stunden haben die Erwachsenen an Übungen und Ausbildungen geleistet. „Wir haben ein Defizit von zehn Atemschutzgeräteträgern“, musste der Kommandant melden. Das müsse sich ändern. 4528 Stunden insgesamt haben die Freiwilligen für die Allgemeinheit geleistet. Dazu gehört auch die viele Büroarbeit. Die Satzung des Vereins musste neu gefasst werden. Sie wurde einstimmig angenommen.

Neuwahl des Vorstandes: Tim Fruhstorfer ist neuer Stellvertretender Vorsitzender

Zudem stand die Neuwahl des Vorstandes auf dem Programm. Dieser besteht nun aus 1. Vorsitzenden Martin Drexler, Stellvertreter Tim Fruhstorfer, der Michael Eberl nachfolgt, der nicht mehr kandidiert hatte. Schriftführerin bleibt Kathleen Lewandowski. Erster Schatzmeister ist Sven Fruhstorfer, sein Stellvertreter Stephan Bauer. Beisitzer sind Franz und Andreas Röslmaier, Uwe Lerch, Michael und Stefan Bauer. Die Kasse prüfen Anton Bichlmeier und Heinrich Krämer. Thomas Strobl ist Fahnenträger. Anton Fruhstorfer hat sein Amt als Beisitzer abgegeben. Er hat 27 Jahre lang an verantwortlicher Position im Verein mitgewirkt. KLAUS KUHN

