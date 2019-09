Gegen Rechtspopulismus: Piazolo fordert Wertevermittlung in der Schule

Kultusminister Michael Piazolo sieht auch die Schulen in der Pflicht, um die Demokratie zu bewahren. Über das und anderes sprach er bei einem Auftritt in Berglern.

Berglern – Die Freien Wähler haben Kultusminister Michael Piazolo nach Berglern geholt und mit dieser Veranstaltung den großen Saal im Sportheim gut voll bekommen. Für den Landratskandidaten Hans Schreiner war es eine Gelegenheit, sich vorzustellen. „Ich will es machen, weil ich es kann!“, sagte er über seine Kandidatur.

Schreiner machte die Schulpolitik im Landkreis zu einem der Schwerpunkte seiner Rede, die als „Grußwort“ angekündigt war, aber die Zeit bis zum Eintreffen des staugeschädigten Hauptredners leicht überbrückte. Der Landkreis, so Schreiner, sei mit allem, was zwischen Grundschule und Uni liege, „massiv befasst“. Als Bürgermeister von Bockhorn habe er immer wieder Praktikanten. „Alles nette junge Leute, aber...“ Er registriere mit Sorge: „Die Schriftfähigkeit lässt nach.“ Dabei sei diese Kompetenz „das Grundgerüst, das Leben zu meistern“. Hier sei der Landkreis als Sachaufwandsträger vieler Schulen in der Verantwortung.

So bereitete er den Boden für den Kultusminister, der nach einem Überblick über die Bildungsgeschichte sehr schnell zu den Themen fand, die den Ballungsraum rund um München massiv betreffen. Vier Themen machte er dabei aus: „Es kommt auf den Lehrer an“, so die eine These, dann komme das Thema „Ganztag“ und die große Herausforderung der Digitalisierung. Starken Beifall erhielt er, als er festhielt: „Mir ist ein guter Unterricht mit Kreide und Tafel lieber als ein schlechter am Whiteboard.“ Viertens nannte er das Thema „Individualisierung“, also die Herausforderungen, die mit individuellen Buchungszeiten in der Ganztagsbetreuung verbunden sind.

Mit Hinblick auf den grassierenden Rechtspopulismus forderte Piazolo in seiner Rede aber auch vermehrt „Wertevermittlung“ durch die Schule ein. Er hielt sich enorm kurz, ließ viel Raum für Fragen, und die kamen geballt: Lehrer, Eltern und Schulleiter im Publikum nahmen sich „ihren“ Minister gehörig zur Brust. So ging es um Versetzungen von Referendaren, die oft sehr kurzfristig kämen und auch als willkürlich erlebt werden.

In München würden zu wenig Lehrer ausgebildet, in Würzburg und Passau dagegen zu viele, antwortete der Minister. Das habe natürlich Versetzungen in die Räume zur Folge, wo Lehrer gebraucht werden, und das sei nun mal zum Beispiel der Landkreis Erding.

Piazolo gab auf weitere Nachfrage zu, dass man in Sachen „Digitalisierung“ auch noch etwas in der Experimentierphase sei. Zweifel waren von mehreren Seiten laut geworden, ob derlei schon in der ersten Klasse sein müsse. Gerade beim Thema Digitalisierung stieg Georg Els, Bürgermeister in Forstern und Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag, ein: Die Kommunen als Sachaufwandsträger der Grund- und Mittelschulen würden zu spät ins Boot geholt. „Das ist ein Nebeneinander“, kritisierte er und brachte als einziger den Minister etwas ins Schleudern. Der verwies dazu nur auf die laufenden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden und räumte durchaus ein, dass die Kommunen hier leicht überfordert werden könnten.

