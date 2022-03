Gemeinderat Berglern mit LEP unzufrieden: Mineralwasserindustrie wird bevorzugt

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Zum ersten Mal tagte Bürgermeister Anton Scherer mit dem Gemeinderat im Sitzungssaal. © Klaus Kuhn

Berglerns Bürgermeister Anton Scherer ist gegen die Abschaffung von Tiefbrunnen und steht mit seiner Kritik an der LEP-Fortschreibung nicht alleine da.

Berglern – Erstmals in dieser Wahlperiode konnte der Gemeinderat Berglern in seinem angestammten Sitzungssaal tagen. Für Bürgermeister Anton Scherer war es tatsächlich die erste Sitzung als Bürgermeister in diesem Raum. Die Zeit, in der das Ausweichquartier „Sportheim“ genutzt werden musste, ist damit vorbei. Es ist ein wenig umgeräumt worden, aber sonst war alles wie vor der Pandemie. Nachteil: Das Sportheim ist barrierefrei, der Sitzungssaal nicht.

Mit scharfen Formulierungen hat sich der Gemeinderat in der Sitzung gegen verschiedene Festsetzungen bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) gewandt. Damit befassen sich aktuell alle Kommunen im Landkreis. Dass beispielsweise Tiefbrunnen nicht mehr erlaubt sein sollen, sieht Scherer als eine „Bevorzugung der Mineralwasserindustrie. Was anderes erkenne ich da nicht“, fasste er das Thema zusammen. Tatsächlich sind diese Industriezweige ausgenommen. Der Gemeinderat zog hier mit, und verwies darauf, dass kleinere Wasserversorger wie die Berglerner Gruppe auf Tiefbrunnen angewiesen seien. Zudem werde die Trinkwassergewinnung im Ernstfall massiv erschwert und verteuert.

Bürgermeister Scherer sieht bei Entwicklungschancen mit LEP schwarz

Was die Entwicklungschancen der Gemeinde Berglern mit dem LEP angeht, sieht Scherer schwarz. Der ausgewiesene Baurechtsexperte nannte die Bestimmungen den „sukzessiven Untergang der kommunalen Planungshoheit“. Vorgesehen ist im LEP eine Konzentration auf die Ballungsräume. Die Kritik klingt in großen Teilen ähnlich wie jüngst in Oberding. Das betrifft auch die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Gemeinderat Simon Oberhofer brachte eine verschärfte Formulierung mit der Forderung nach der Streichung aus dem Landesentwicklungsprogramm ein und fand damit auch Gehör.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.